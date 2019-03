Flop irrecuperabile, l'Isola perde anche in semifinale

Nemmeno la semifinale dell’Isola dei Famosi vince la sfida dei dati Auditel del lunedì sera: il flop è irrecuperabile. Il reality show di Canale 5, tra insopportabile confusione, litigi tra Alba Parietti e Alvin e prove annullate, ha interessato 2.970.000 spettatori pari al 18.3% di share allungandosi fino all’1.19 di notte. Fa meglio l’ultima puntata della fiction Il Nome della Rosa in onda su Rai1 che ha ottenuto 3.960.000 spettatori pari al 16.9% di share. Si conferma un successo lo show comico Made in Sud su Rai2 che ha conquistato 1.931.000 spettatori con uno share del 9.4%. Discreto il risultato della partita Francia-Islanda su Italia1 che ha intrattenuto 1.497.000 spettatori per il 5.7% di share.