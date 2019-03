Fuori programma pericoloso: panico al concerto di Toto Cutugno

Toto Cutugno ha forzato l’embargo del governo di Kiev, che aveva fermato il concerto per le sue presunte posizioni filorusse, e si è esibito davanti al pubblico ucraino. Ma c’è stato un pericoloso fuori programma. Mentre Cutugno intonava il celeberrimo “L’italiano”, un uomo è salito sul palco e si è avvicinato al cantante. Gli uomini della sicurezza l’hanno bloccato, ma Cutugno ha capito che non aveva intenzioni bellicose e ha chiesto alla security di lasciarlo andare. Non solo: gli ha stretto la mano e lo ha fatto salire di nuovo sul palco durante una pausa dello show. Niente guerra, solo amore per la musica.