Se Zeus vuole, la 14esima edizione dell’Isola dei Famosi si avvia verso la semifinale. Nella decima puntata del reality di Canale 5, doppia eliminazione per Paolo Brosio e nomination per Luca Vismara e Marina La Rosa. Polemiche social per la maleducazione di Riccardo Fogli verso Marina e per le “nuove” regole: a due puntate dalla finale lo s-regolamento è stato cambiato. Un giorno qualcuno spiegherà che fine ha fatto (di nuovo) il cocco d’oro e perché i due “sospesi” Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini sono ancora in gioco dopo un mese? Per concludere una serata no, sui titoli di coda, Sarah Altobello si scapezzola.

L’Isola imbalsamata - Alessia Marcuzzi apre l’appuntamento con una frase liberatoria, per sé stessa e per il pubblico: “Allora ci siamo, la prossima settimana ci sarà la semifinale e poi la finale”. In pratica: “tana libera tutti”. Via i toni ridanciani e la spontaneità da “ragazzona non più ventenne” (cit. Bonaccorti), appare sfasata: non saluta le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio e annuncia con enfasi ingiustificata l’arrivo di due persone in Honduras: “Non vi posso dire di chi si tratta, è una sorpresa”. Solo per lei perché Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha anticipato lo sbarco delle compagne di Bettarini e Capparoni a Cayos Cochinos. Il meccanismo si è rotto, Alba Parietti chiede alla Marcuzzi se può esprimere la sua opinione, mentre Alda D’Eusanio lancia dardi avvelenati contro Brosio e i due “sospesi”: “Stanno a fa’ un’altra isola, sono villeggianti, è più facile non confrontarsi con il gruppo”.

Isola: le liti tra Paolo Brosio e Luca Vismara - Si riparla del fuoco acceso con gli occhiali di Brosio in sua assenza e dei pesciolini da dividere. Il giornalista si dice offeso e indispettito con il gruppo perché ha osato prendere gli occhiali dal suo sacco senza permesso; in realtà era livoroso per l’inaspettata nomination e ha accusato Vismara di slealtà e furbizia. Come al solito, la Marcuzzi gira in tondo senza arrivare a una conclusione. E quando, Alvin avvisa lo studio: “Paolo e Luca si sono picconati durante la pubblicità”, Alessia fa il pesce in barile e non cavalca la tigre. E’ Alda D’Eusanio a pungere il logorroico e pretestuoso Paolo: “Sei tu che stai mancando di rispetto al gruppo, il fuoco è un bene comune, non una proprietà privata”. Brosio zittisce i compagni con prepotenza e irrita di nuovo l’inviato Alvin che gli intima di farli parlare. Perfino la Marcuzzi si accascia al suolo e dice a Brosio: “Basta! Ti prego basta”.

Isola: Soleil mangia il cocco di nascosto - Tranne il chiacchiericcio, è il nulla ancestrale. Le poche dinamiche che ci sono vengono mal-trattate. La leader Soleil e i suoi sodali Sarah e Riccardo i sono stati sgamati da Luca a nascondere pezzi di cocco. Li aprono e con la scusa di assaggiarli ne mangiano più degli altri oppure dicono che sono marci e fanno finta di buttarli via (Maddaloni ha mangiato un pezzo e stupito ha detto: “Ma non è vero, è buono!”). Un comportamento iniquo e vergognoso soprattutto considerando che una settimana fa la Sorgè aveva insultato a suon di “cani, ladri e morti di fame” Ariadna e Bettarini per un motivo simile. Una volta smascherate, Soleil e Sarah si sono arrampicate sugli specchi, ma nessuno ha sottolineato la tristezza e la scorrettezza di quell’atteggiamento. Soprattutto da parte di Soleil, leader che mangia regolarmente più degli altri.

Isola: le coppie dell’Isola che non c’è - Perché Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni sono arrivati in semifinale pur essendo stati eliminati quasi un mese fa? Prima sono andati sull’Isola che non c’è, poi si sono giocati un’immunità inutile, dopo sono tornati in gruppo a Playa Uva e infine sono stati rispediti sull’Isola che non c’è che doveva essere chiusa per sempre e non sono nominabili. O hanno perso i loro passaporti oppure non si spiega questo favoritismo. Sta di fatto che i due isolani hanno litigato: Kappa si crede il primo della classe, l’uomo che non sbaglia mai, mentre Bettarini si esprime con un linguaggio da caserma: “Avevo sei tronchi, i pesci, ci mancava che mi mettessi lo scopettino nel sedere e arrivassi pulendo”. Per premiare la loro vacanza in Honduras, gli autori hanno mandato oltreoceano Veronica Maccarone e Nicoletta Larini, le compagne dei due testosteronici naufraghi. Ma il gioco prevede che solo chi vince la prova dell’uomo vitruviano si potrà incontrare.

Isola a tutto s-regolamento. Per fortuna c’è Alda - In questa puntata il regolamento cambia all'improvviso. La moglie di Kaspar si posiziona di faccia sulla piattaforma dell’uomo vitruviano imitando Soleil ch così aveva vinto la prova leader, ma Alvin la fa girare: “Abbiamo fatto una riunione e per questa volta abbiamo deciso che non è possibile”. Adesso non vale, prima sì. Vincono i “Belarini” e si avvinghia braccia e gambe a Stefano, mentre Veronica si allontana mestamente sul barchino. Bettarini accarezza Nicoletta e le parla come fosse un cane: “Ma che bellaaa seiiii, ma che bellaaa seiiii”. Lo sbaciucchiamento va avanti un bel po’ mentre il devastato Kaspar, Alvin, Alessia e il pubblico reggono il moccolo. Dopo qualche altro miagolio, il programma va avanti.

Isola e il cilicio - Guardare la decima puntata dell’Isola dei Famosi equivale a indossare il cilicio e camminare in ginocchio sui ceci. E’ infarcita di tutta la pubblicità che la d’Urso e la De Filippi hanno preteso e ottenuto che non ci fosse nei loro programmi. Qui è un saltellare da “naufraghi cosa mi dite?” a “ne parliamo dopo” fino a “ci separiamo per un minuto, contate con me”, rientro in studio e “ci vediamo tra poco”. Solo quando andava in onda l’incontro Betta-Nicoletta non c’è stata una salvifica pubblicità.

Isola: Soleil leader - Anche questa dovranno spiegarla. Che senso ha introdurre un naufrago 20 giorni dopo gli altri, renderla sempre immune (i primi 10 giorni Soleil non è stata nominabile, ma poteva nominare), rimpinzarla più degli altri, non punirla per aver nascosto il cocco al gruppo e poi definirla un “avatar sovraumano”? I naufraghi non dovrebbero giocare ad armi pari e soprattutto non dovrebbero passare tutti per il televoto ovvero per il gradimento del pubblico? Comunque sia, Soleil vince di nuovo la prova del fuoco contro Aaron ed è ancora leader. Curioso che anche in questo caso Alvin si sia ricordato delle “nuove” regole: “Non dovete spostare il bacino a destra o sinistra, dovete rispettare la posizione e dovete stare attaccati”. Tutti dettagli omessi in passato. La Parietti osserva che SOLER (così la chiama) è proprio forte e la D’Eusanio: “Da quando è arrivata non fa altro che mangiare. E’ andata lì a mangiare i buondì, grazie la ciufolo che è energica!”.

Isola: Riccardo Fogli, da cuore mio a senza cuore - Con la barba bianca e l’aspetto dimesso Riccardo Fogli sembra il nonno di Heidi, ma sotto sotto è Lord Voldemort. Marina La Rosa spiega di averlo nominato perché “poco lucido e obiettivo quando si tratta di Soleil” e Riccardo Fogli reagisce con inattesa virulenza: “Di quello che dice Marina io me ne sbatto altamente le pal…pebre (ma con le mani indica i genitali, nda)”. Marina replica flemmatica e Soleil la sbrana: “Dall’alto della sua saccenza giudica tutti, lei è stratega e burattinaia, si insinua nelle menti degli altri e la irrita chiunque venga dalla mia parte”. La Rosa con calma ripete: “Mi hanno chiesto perché ho nominato Riccardo e ho dato la mia spiegazione”. Durante il nero pubblicitario le due si scannano e al rientro in studio Riccardo Fogli rivela la sua natura con una brutta caduta di stile: “Marina, il tuo pensiero mi fa strabattere le pal…pebre, pensa a quel poco di charme, di fascino che ti è rimasto. Vipera, non dici le cose in faccia, oh come te permetti ragazzina”. Si è incavaolto più con Marina che con Corona. E in questo l’ex gieffina ha fatto centro perché ha rivelato la vera natura di “nonno” Fogli: “Oh finalmente si espone e prende una posizione, ci sono finita di mezzo io, ma almeno sappiamo che è vivo”. L’inelegante attacco manda su tutte le furie i social che lo vorrebbero fuori seduta stante: “Marina è una signora e l’appella con aho’ ragazzina”, “E’ un gran cafone, è l’ora che torni”, “E’ un vecchio in cerca di conferme”. C’è perfino chi riabilita Fabrizio Corona.

L’Isola di Soleil - Non è l’Isola dei Famosi è l’Isola dove Soleil tutto muove tutto può. E’ l’isola di Soleil. Succede che la prova ricompensa finisce con Soleil e Riccardo Fogli che mangiano più di tutti e si portano via le linguine per dividersele nonostante il divieto di Alvin. In barba alle norme, la Sorgè, a tempo scaduto, fa la spiritosa e si rituffa nel piatto di linguine mangiando ancora. Il gesto non piace ai social che invocano una punizione e a sorpresa vengono accontentati. Alessia Marcuzzi la richiama: “Per punizione non avrai una porzione di riso e la tua colazione andrà ad altre persone”.

Isola: le nomination e le rivelazioni di Marina su Riccardo Fogli - Con Ariadna Romero liquidata in un minuto e il ritirato Ghezzal nemmeno mai citato, l’unica parte interessante è quella delle nomination. “Pisolo” Aaron Nielsen nomina Sara “perché tende a stare dove le fa comodo e dove si mangia di più”, lei ricambia “Non mi dà energia”, Riccardo Fogli nomina Marina La Rosa e cerca di recuperare un po’ di dignità facendola di nuovo a pezzi: “Chiedo scusa se prima ho superato il limite, la stimo molto, è una donna intelligente, arguta, abbiamo una dialettica vivace, lei è la maga Circe, è la Mata Hari, fa il gioco della gatta, ma a me un po’ sta sullo stomaco”. Luca nomina Marco Maddaloni perché “ci sono due gruppi e lui non prende una posizione” e il judoka restituisce il voto. Marina fa il nome di Riccardo. Hanno tutti un voto, Alessia Marcuzzi spiega che l’onnipotente Soleil deciderà chi mandare al televoto (in verità lo spiega tre volte perché “Vedo che Barbara Cappi non è convinta di come l’ho detto, lo ripeto”) e ovviamente finiscono in nomination Luca Vismara e Marina La Rosa “madre e Jean Claude”. Il gruppo si sposta a Cayo Paloma.

Isola: il risarcimento a Riccardo Fogli - All’Isola ci sono figli e figliastri, Fogli è diventato un cocco dopo il caos Corona. Così gli mostrano “il videomessaggio di un amico” e il linguacciuto Fogli: “Un amico vero?”, “Eh sì” risponde imbarazzata Alessia Marcuzzi. E’ Roby Facchinetti che lo elogia. Il cantante commenta: “Eravamo fratelloni, eravamo quelli che guidavano e tiravano fuori i soldini, viviamo in simbiosi , io so le cose più intime e meravigliose di lui e lui le mie, mi manca tanto”. Parte il ritornello della Marcuzzi: “Ammazza oh quanto eravate boni, ma proprio boni. Che bello che eri, che bello!”. In pratica una gaffe di proporzioni gigantesche.

Isola: la fine che si merita - Alba Parietti fa il dito medio alla Gialappa’s Band (“si dice Soleil non Soler”) e già questo basterebbe, ma poiché non c’è fine al peggio quando si tratta dell’Isola di Canale 5, la puntata si chiude con una bagno di schiuma (vinto da Sarah durante un gioco demenziale) lesbo chic della stessa Altobello e di Soleil. E sui titoli di coda, spuntano i capezzoli della sedicente sosia di Melania Trump.