Live non è la d'Urso: Corona chiede perdono a Barbara

Barbara d’Urso centra l’obiettivo e ottiene pubbliche scuse da Fabrizio Corona. Sono anni che i due ex amici non si parlano a causa di una copertina in cui l’ex paparazzo ha fatto intendere che il figlio della d’Urso fumava marijuana. A “Live non è la d’Urso” è il momento della verità, Barbarella ripete: “Fabrizio Corona ha dichiarato al Corriere della Sera che voleva chiedere scusa a me e mio figlio in pubblico ed è qui per questo. Lo hanno intervistato tutti i più grandi giornalisti, Peter Gomez, Giletti, Costanzo. Eccolo”.

La scaletta è stata stravolta all’ultimo momento perché il pluripregiudicato Fabrizio Corona non ha ottenuto il permesso dal Tribunale e deve rientrare a casa per le 23. Entra nello studio illuminato come una sagra di paese, niente bacio con la d’Urso che lo guarda con aria distaccata e risentita. Corona dice: “Comincio io o tu?” e lei ordina: “Tu”. E’ il momento della tanto attesa rivincita e lo sottolinea con una clip in cui riassume gli scontri violenti che hanno avuto in questi anni e in cui mette ben in evidenza un titolo: “Le scuse di Corona a Barbara d’Urso”.

Finalmente Corona parla: “La coerenza fa parte della mia vita e i nquesto caso può essere vista in altro modo. Chi come me ha sofferto ed è stato in galera ha tempo per pensare. Fra le tante cose che ho sbagliato, al di là del mio personaggio, c’è quello che ho fatto a te e tuo figlio. Noi prima abbiamo combattuto tante battaglie insieme. Ma il primo a sbagliare con te sono stato io, poi ci sono state tante battaglie. I figli non si devono mettere in mezzo e ti vorrei chiedere scusa, soprattutto per tuo figlio. A chi mi dice che non sono coerente, rispondo che sono migliorato”.

La bianca Barbara è laconica: “Io ho accettato le tue scuse, credo che il perdono va dato sempre. Non so se lo accetterà mio figlio. Sai perché ti è stato detto che tra poco 5 persone che non sono d’accordo con il tuo stile di vita e ti diranno quello che pensano. Io mi sono allineata con l’azienda che non vuole parlare più di quella cosa orrenda dell’Isola dei Famosi e di quello che hai fatto a Riccardo Fogli, senza tornare sull’argomento perché non è un mio programma e per me la faccenda è chiusa, voglio sapere se vuoi chiedere scusa davanti a milioni di spettatori” e Corona ribadisce: “Dal punto di vista professionale il mio intervento era giustificato, dal punto di vista umano no. Ho visto un uomo che sta soffrendo, si è trasformato, gli chiedo scusa davanti a tutti, non mi vergogno di farlo, ho sbagliato. Cecilia e Jeremias mi hanno mandato dei messaggi e mi hanno fatto capire che facevo bene a chiedere scusa. Così fanno gli amici veri”.

Poi la d’Urso rivela che Corona deve rientrare al suo domicilio e che la scaletta è stata stravolta all’ultimo minuto pertanto si collegherà per il confronto con i suoi critici: “So che sei pronto a tutto, ma anch’io sono pronta a tutto”.