Al Bano, pace fatta con la d'Urso. E riappare in tv con la Lecciso

La prima puntata di "Live non è la d’Urso" (sottotitolo "no, no, è proprio lei") è stata una doppia rivincita per la stakanovista di Cologno Monzese. Barbara d'Urso è riuscita a portare in una sua trasmissione Al Bano, che qualche mese fa le diede una clamorosa buca a "Domenica Live", e ha incassato le scuse pubbliche di Fabrizio Corona. Dopo 15 anni il cantante di Cellino San Marco è tornato in tv con Loredana Lecciso e i due figli Bido e Jasmine.

Nella prima puntata di “Live non è la d’Urso”, più o meno 4 ore, ha ospitato Al Bano che le era scivolato tra le mani pochi mesi orsono. Il leone di Cellino San Marco entra cantando e la ignora, ma appena si siede, dice: “A proposito di quello che è successo, io ho cercato, e ho le prove di quello che dico, di avvertirti, di dirti che non potevo venire più. Non ce l’ho fatta, poi mi hanno detto che il numero non c’era più. Ma ho fatto di tutto per avvertire, è stata la prima volta in tanti di carriera e non mi capiterà più, ma quel numero era inesistente. Mi hanno spiegato che non l’avevi più. Ho provato a contattarti in tutti i modi. Avevo finito il concerto a Zurigo alle due di notte e avrei dovuto alzarmi alle 5, non ce l’ho fatta”.

La d’Urso vola oltre: “Lo so che sei un professionista. Abbiamo chiarito” e gongola: “Li cercavano tutti e dopo 15 anni, Al Bano e Loredana sono di nuovo insieme in tv solo qui da noi! Perché l’armonia resta anche dopo una separazione e i figli sono tutti uguali”. Entra Lory ed entrano le poltrone sfere tipo “cocoon” dove siedono quattro personaggi incappucciati. Al Bano fa una battuta: “Che c’è Romina?”. No, non c’è, ma ci sono il figlio Bido, Iva Zanicchi, Carla Fracci e Cristiano Malgioglio. La figlia Jasmine arriverà dopo. Malgioglio è frizzantino, si inginocchia davanti al cantante che prova a fermarlo: “Non facciamo ridere tutta Italia”, ma quello: “Ti voglio chiedere scusa perché se la Lecciso è diventata famosa è grazie a me che la stroncai nel programma di Carlo Conti. Non sa ballare, nuove le braccia, le gambe, ma no, certo che non sa ballare”.

Tuttavia per dare un giudizio sulle capacità artistiche occorre un etoile, cioè Carla Fracci che, causa sole in studio, non vede uno scalino e inciampa.

“Cosa penso dei balletti di Loredana? – afferma soave la Fracci - Non l’ho mai vista”. La d’Urso l’accontenta mandando una clip del “meglio” della Lecciso danzatrice. La Fracci fa il giro delle 7 chiese pur di dirle con eleganza che è negata: “Sei bellissima, intelligente e ironica e devi sapere le tue capacità, capire cosa vuoi fare e cosa scegli, sai cos’è la danza, il classico, il contemporaneo, ogni balletto ha la sua fantasia e il suo studio e poi i suoi maestri”. Loredana commenta: “Mi diverto e mi prendo in giro, di Carla Fracci ammiro che abbia aperto la danza a tutti”, ma Malgioglio: “Sì va beh, ma questa sa ballare o non sa ballare? Io questo voglio sapere”. Il talk finisce perché la d’Urso ha dovuto cambiare la scaletta all’ultimo momento e non può sforare i blocchi. Manda la famiglia Carrisi 2 in un drive in dove viene proiettato il film della vita di Al Bano che equivale a dire Al Bano e Romina Power. La Lecciso e Jasmine si paralizzano in un sorriso davanti all’onnipresenza della Power. “Dovevo arrivare a Non è la d’Urso per vedere una parte importante del mio passato” osserva Al Bano (scherza in continuazione sul suo essere “terrorista” secondo l’Ucraina che lo ha messo al bando) e la d’Urso: “È la tua seconda famiglia, siete uniti. Voglio dimostrare che ci può essere armonia anche in una famiglia allargata”. Al Bano chiude con una frecciatina: “È finita? Possiamo andare? Sai, tutti mi hanno detto che ci vai a fare dalla d’Urso? E io: non è la d’Urso, è più della d’Urso”.