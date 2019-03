Isola dei Famosi, Yuri Rambaldi e il giallo degli anabolizzanti

Inaspettata rivelazione di un ex naufrago a “Pomeriggio Cinque”. Non solo canne all’Isola dei Famosi, da oggi anche anabolizzanti. L’ex isolano Yuri Rambaldi, ospite di Barbara d’Urso, non brilla per acume e linguaggio forbito e senza accorgersene si autodenuncia. La vecchia fidanzata lo accusa di essere un bugiardo traditore e di essere abituato ad avere più fidanzate in contemporanea, lo spogliarellista replica a suon di “ca**o” tanto che la d’Urso è costretta a redarguirlo più di una volta. Federica rivela anche che le ha mandato messaggi violenti: “Sei morta! Sei morta!” e Yuri per difendersi fa outing: “Ma quando l’ho scritto facevo uso di sostanze stupefacenti”.

La d’Urso si marmorizza: “Ma che stai dicendo?” e Rambaldi specifica: “Sì prendevo gli steroidi per aumentare la massa muscolare in palestra. Mi rendevano diverso, mi facevano diventare nervoso e violento”. Barbarella lo esorta a far chiarezza: “Io non ne so niente di queste cose, ma adesso non lo fai più, diciamolo, anche perché messaggi come quelli non si scrivono nemmeno per scherzo!” e Yuri: “Sì adesso ho smesso perché ho capito che mi facevano male. Ho smesso prima di entrare all’Isola” e l’ex Federica lo sbugiarda: “Eh, ma quei messaggi erano di pochi giorni prima di Saranno Isolani, dovevi aver smesso”.