Irama a Verissimo parla di Giulia De Lellis. Ma erano già in crisi

Irama ha a cuore la sua musica, ma anche le donne. Il cantante ha il suo tallone d’Achille proprio nel gentil sesso e a Silvia Toffanin, padrona di casa di "Verissimo", ha raccontato quanto si trovasse bene con Giulia De Lellis. Ma in questi giorni i due si sono lasciati.

Irama è al via con il tour e racconta la sua arte a Silvia Toffanin, dalle origini di autodidatta alle lezioni di canto per utilizzare la sua voce, strumento che lo accompagnerà per tutta la vita: "Senza il lavoro e l’impegno il talento non serve”. Silvia Toffanin gli chiede a chi sia dedicata "Pelle rovinata" e l’artista: "No, non è dedicata a Giulia De Lellis (l’ex fidanzata, nda)”. Quando l’intervista è stata registrata, mercoledì scorso, la fine del rapporto con la De Lellis non era ancora ufficiale tanto che Irama afferma: “Siamo due ragazzi giovani, va tutto bene. Ho trovato casa. Si sta sempre meglio con una donna a fianco, ti aiutano in tutto. Io senza le donne sarei un casino. Le donne danno un ordine agli uomini. Ci siamo incontrati a uno shooting fotografico. Per noi è difficile separare vita privata e lavoro". Al rientro dalla pubblicità, la Toffanin spiega cosa è successo nel frattempo e legge il post di Irama su Instagram: "La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione serva a mettere fine ai pettegolezzi e ai pedinamenti che mi seguono fino all’estero".

Il cantante dagli orecchini di piuma è stato beccato dalla rivista “Spy” in Francia in compagnia di una modella. Un viaggio di cui la De Lellis non sapeva niente. Ma l’infulencer, a sua volta, è stata avvistata nello stesso hotel dell’ex fidanzato Andrea Damante.