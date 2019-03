Isola dei Famosi, il verdetto dei medici: Jo Squillo si ritira

Jo Squillo ha abbandonato l’Isola dei Famosi a causa di un infortunio. La cantante e presentatrice aveva lasciato Playa Uva per accertamenti medici subito dopo l’ottava puntata. E nel daytime di oggi ha comunicato l’esito in un videomessaggio per la leader Soleil Sorgè: “La mia avventura finisce qui. Ho riportato la rottura dell’astragalo (osso del piede), mi hanno dato quattro settimane. Saluta Sara e dille di continuare così perché è vera. A te Soleil dico di ricordare che la forza non è nella prepotenza ma nella forza dei sogni”.

Soleil è tornata a Playa Uva e ha riferito al gruppo la novità facendo piangere Sara Altobello. La ragazza pugliese ha ammesso: “Per me è un duro colpo, era una sorella, mi confortava, mi consigliava, mi mancherà molto”.

Intanto il ritorno di Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini ha avuto un risvolto inaspettato. Il comportamento di Capparoni, che avoca a sé il compito di pescare e distribuire i pesci, ha unito Soleil e Luca Vismara d’accordo nel condannare l’arroganza “ittica”.