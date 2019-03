Bufera sul caso Fogli, Mediaset licenzia gli autori dell'Isola

Mediaset finalmente ha trovato il suo limite e ha bloccato lo scempio dell’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi (a Pomeriggio 5 Barbara d'Urso non ha parlato del reality, nda). Una decisione senza precedenti dopo l'orribile trattamento riservato a Fogli. Nel comunicato diffuso da Mediaset si legge: “A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato”. Dunque il cantante è stata davvero la vittima sacrificata sull’altare degli ascolti. E questo è ignobile e imperdonabile.

La vicenda è relativa alla presunta relazione tra la moglie dell’ex cantante dei Pooh e un suo amico svelata da Fabrizio Corona nella puntata di lunedì in un videomessaggio, dicendo di avere le prove di questo. Sui social è stata subito "rivolta": bersaglio non solo Corona ma anche il programma, i suoi autori, la conduttrice Alessia Marcuzzi e la rete che lo ha mandato in onda. E ci sono stati anche commenti critici dal mondo della politica. La moglie di Fogli ha smentito tutto, mentre in trasmissione lo stesso ex Pooh ha pianto.