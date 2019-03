Marina rovina Capparoni. La verità sul segreto della "prova farsa"

All’Isola dei Famosi c’è un segreto che tutti sanno e nessuno vuole rivelare. Diverse settimane fa, Marco Maddaloni avrebbe chiesto a Kaspar Capparoni di fargli vincere la prova leader, il judoka ha sempre negato, mentre Marina La Rosa ha sostenuto di averlo saputo da Capparoni. L’attore è indispettito e, tornando in Palapa in qualità di concorrente sospeso, le dà della ca**ara: “Non ti ho mai raccontato alcun segreto”.

Lei lo smentisce in diretta giurando sui figli. Alda D’Eusanio vuole andare in fondo alla vicenda però non si capisce chi sia il Giuda tra Bettarini, Capparoni e Maddaloni. Kaspar si azzuffa di nuovo con la Marcuzzi che stufa lo sgrida: “Basta rispondere in questo modo arrogante. È il segreto di Pulcinella”.

L’unica innocente sarebbe proprio Marina. Chiosa la Gialappa’s Band: “Ci sembra di capire che ci sia un segreto che sanno tutti ma non si sa chi sia stato a dirlo per primo. E stica**i”. In realtà c’è un segreto ben più importante di cui ha parlato Capparoni a Bettarini e che nessuno ha mai affrontato: “Tu non c’eri, ma quando noi maschi eravamo in albergo a Milano abbiamo stretto un patto. Giurammo che niente sarebbe uscito da quella stanza e invece…”. Di che si tratta?