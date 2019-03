“Motivo gravissimo”. Corona sull’Isola per affrontare Riccardo Fogli

Fabrizio Corona "concorrente" di tutti i reality Mediaset. Dopo il Grande Fratello Vip, l'imprenditore (che ha lanciato un corso da 270 euro a persona per imparare ad aver successo), parteciperà anche all'Isola dei Famosi. Questa volta sente la necessità di confrontarsi con Riccardo Fogli per dirgli che il presunto tradimento della moglie Karin Trentini è assolutamente vero e per chiarire una cosa "grave".

A rivelare la presenza di Corona è il magazine "Spy" che ha lanciato la notizia in esclusiva: "Secondo le nostre fonti Corona risponderà a muso duro a Riccardo Fogli per un motivo, secondo lui, molto grave ma ancora tenuto segreto. Si prevedono scintille in studio...".

Va ricordato che sia la moglie Karin Trentini sia l'ipotetico amante Giampaolo Celli hanno negato la relazione extraconiugale. L'appuntamento è per domani sera su Canale 5.