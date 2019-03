"Facciamo sesso...". Marina senza freni sull'Isola con quella fantasia erotica

All’Isola dei Famosi è tempo di confessioni: hot per Marina La Rosa, machiste per Kaspar Capparoni. Distesi sulla sabbia, i naufraghi stavano interrogando Sarah Altobello sulla differenza tra milf e cougar quando Marina ha rivelato: “Dopo 14 anni di matrimonio è dura, ci vuole uno stimolo. A volte dico a mio marito ‘amore perché non andiamo in un bar facciamo finta di non conoscerci e poi ci ritroviamo in bagno? Lui mi risponde semplicemente ‘te lo puoi scordare”.

Retroscena di altro genere sull’Isola che non c’è dove Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini continuano a sparlare degli altri isolani, ingrati per tutto il pesce che hanno mangiato grazie a loro. Ma è l’attore a tirare fuori un particolare inedito sull’ormai famigerato patto tra uomini di cui parla dall’inizio dell’Isola. “Abbiamo fatto un patto a Milano, nella stanza d’albergo e ci dicemmo tutto quello che è stato detto qua dentro non deve mai uscire. Ti pare che sia andata così? Macché! Altro che uomini” ha detto a Bettarini che non era presente perché entrato in gioco in un secondo momento (come Riccardo Fogli). E sempre Capparoni ha aggiunto: “Tu sai a cosa mi riferisco, vero?” e quello: “Sì ho capito”. A Milano, prima cioè della partenza per l’Honduras, c’erano Ghezzal, Aaron Nielsen, Marco Maddaloni, Luca Vismara e Paolo Brosio.