"Preghi per le telecamere", Jeremias fa a pezzi Paolo Brosio

Notte a nervi scoperti per i naufraghi dopo la settima puntata dell’Isola dei Famosi. Nel daytime è stato mostrato un fuori onda in cui Jeremias Rodriguez minacciava Paolo Brosio: “Sei un bugiardo, vuoi dire che non preghi quando arrivano le telecamere? Stai zitto altrimenti dico di come parli delle donne! Tu uomo di fede che parli delle donne in quel modo! Ti devi vergognare, ti devi vergognare”, Brosio ha risposto: “Ma dillo, dillo!”. A fine serata, Jeremias e Soleil sono andati su Isla Bonita per la seconda volta in 20 giorni, praticamente la loro non è sopravvivenza, ma una vacanza esotica. Il fratello di Belen coccola la sua guapa: “Sono orgoglioso di te” e quella: “Sei il compagno ideale per quest’avventura”.

La Sorgè è convinta che Jeremias abbia pagato la vicinanza con lei e che il gruppo lo abbia nominato per distruggere la loro gioia. Intanto a Playa Uva, un furibondo Luca Vismara ha messo fine all’amicizia con Jo Squillo: “Non venire mai più da me, sei una st***za. Sei una falsa, non farmi quei falsi complimentucci, quei discorsi del ca**o sulla pace e stammi lontana”, Jo Squillo di rimando: “Ecco questo è il vero Luca. Tu mandi avanti gli altri”. E Vismara, che sarà stratega e vipera, ma non si nasconde, ribatte: “Io proprio no, quella sei tu. Non faccio come te che mandi avanti gli altri e non ci metti la faccia”. In confessionale annuncia l’ammutinamento: “La nomination di Jo mi dà fastidio perché non me l’aspettavo. Adesso non mi interessa del gruppo, se non avevo feeling prima figuriamoci adesso. Mangerò solo il riso senza lumache e farò solo il ca**o che mi pare. Non seguirò gli ordini di Soleil, non me ne frega più niente”. Intanto l’inviato Alvin ha specificato che l’immunità conquistata da Stefano Bettarini in puntata vale per la prossima settimana.