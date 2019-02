Niente da fare per l'Isola dei Famosi: la settima puntata ha interessato poco più di 2.800.000 telespettatori per il 16,9% di share. Battuta dalla partita di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta che ha toccato il 18,40% di share interessando 4.595.000 telespettatori. Canale 5 mette a segno un altro flop in prime time (anche se si consola con gli ottimi ascolti del daytime). Nonostante le beghe, gli insulti e un Alvin particolarmente nervoso con i naufraghi anarchici e dediti alle strategie, la missione di Soleil Sorge di attizzare gli ormoni e gli ascolti è fallita. Dalla prossima settimana, il reality show di Alessia Marcuzzi si sposta al lunedì e si scontrerà con la fiction di RaiUno "Il nome della rosa". Meglio che Mediaset organizzi un charter in fretta e furia dall'Honduras.