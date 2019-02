Addio a Mark Hollis, voce e volto dei Talk Talk

È morto all'età di 64 anni il fondatore e leader dei Talk Talk, Mark David Hollis. Lo riportano i media britannici ma manca ancora la conferma ufficiale, così come le circostanze del decesso.

La band di pop elettronico ha attraversato gli anni Ottanta lasciando singoli di grande successo come "It's My Life" e "Such a Shame". Hollis era nato a Londra nel '55. Dopo lo scioglimento della band, nel '91, aveva pubblicato un album solista nel 1998 prima di ritirarsi dalle scene.