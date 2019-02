Lo sfogo di Achille Lauro: "Ho ricomprato i gioielli impegnati da mia madre"

Contestato a Sanremo per il suo brano “Rolls Royce”, Achille Lauro sbotta su Instagram. Si difende. Rivela particolari che nessuno sapeva finora.

“Sono figlio di gente onesta, il secondo di due fratelli. Non sapete niente di me. Oggi ho pagato per riavere i gioielli che mia madre aveva impegnato...": un lungo post che racconta uno spaccato di vita che molti non sapevano (o ignoravano). Il rapper romano riavvolge il nastro dei ricordi parla di una vita scandita da sacrifici e strada in salita. Archiviata l’esperienza a Sanremo, la sua canzone sta spoplando ovunque.

“Siamo figli di chi ha dedicato tutta la propria vita al lavoro, a cui tuttavia per tanti anni nessuno ha mai riconosciuto nulla. Ho ricordi di momenti in cui non si sapeva che fine avremmo fatto, se saremmo riusciti a coprire i debiti. Ricordo quando fuori fingevo di aver già cenato perché mi vergognavo a uscire e a non avere soldi per pagare il conto...", scrive Achille Lauro. La sua rivincita arriva grazie alla musica, quella che racconta spesso il destino dei meno fortunati. “Io sono come i tanti ragazzi della mia generazione, siamo cresciuti da soli crescendoci l’un l'altro. Non voglio essere un buon esempio, sono un esempio", conclude il rapper.