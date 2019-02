Soleil e Ariadna fanno infuriare tutte. Le Mihajlovic sotto attacco

Le donne dell’Isola dei Famosi sono a un passo dal fare a botte con Soleil Stasi e Adriadna Romero, le due ultime arrivate a Playa Uva. L’ex corteggiatrice provoca e accusa le sorelle Mihajlovic di “bullismo” e quelle: “Va altrove a fare la maestrina”, Giorgia Venturini manda Adriadna a quel paese e Stefano Bettarini litiga con Jo Squillo.

L’arrivo di Soleil, nota per essere stata corteggiatrice a “UominieDonne” e aver tradito Luca Onestini con l’altro tronista Marco Cartasegna, ha acceso gli animi. I naufraghi più furbi come Marina La Rosa, Ghezzal e Marco Maddaloni stanno a guardare in posizione defilata, gli altri sono a un soffio dal mettersi le mani addosso.

Partiamo dalle sorelle Mihajlovic sotto attacco del gruppo che le considera “mosce e nullafacenti”. Riccardo Fogli ha cercato di spiegare le sue parole (“Fossi il padre direi loro che sono state bravissime e ora possono tornare. Non sono adatte a quest’esperienza”), ma Virginia e Viktorija gli hanno voltato le spalle senza considerarlo. Il gesto ha indispettito molto il cantante: “Mi hanno trattato come se io fossi uno str***o qualunque. Noi tutti le abbiamo protette, le abbiamo aiutate. Quando ho cercato di spiegarmi si sono voltate e se ne sono andate. Mi hanno trattato come l’ultimo str**zo. Con me hanno chiuso, porterò rispetto, ma non farò le stesse cose di prima. Tra persone civili ci si ascolta. Magari adesso riflettono perché non siamo una massa di persone cattive che parlano male di due bimbe perbene”.

Jeremias Rodriguez fa spallucce e reagisce con l’abituale supponenza: “La vita è fuori, non qui. Quelle persone per la mia Isola non mi servono, se l’hanno presa male è un problema loro, chi se ne frega”, mentre Stefano Bettarini confida a Marina La Rosa (l’unica che tenta di comprenderle): “Io ci sono rimasta molto male per quello che hanno fatto, si sono rimangiate di aver visto Marco manomettere la macchina. D’altra parte nessuno si deve offendere, una volta tocca a me, una volta a te, questo è il gioco. Poi quando cerchi di parlare ti attaccano in due e diventa impossibile”. Intanto Virginia si lamentava con Luca Vismara proprio di Bettarini: “Prende il pesce, me lo offre e poi dice che sono sempre pronta ad accettare? Ha 50 anni, l’età di mio padre e sembra un ragazzino” e la sorella Viktorija: “Non sopporto nessuno, aiutatemi! Nessuno. Quello (Fogli, nda) fa il paraculo, mi rode. Ha detto ci sono persone che possono fare l’Isola e altre che non sono in grado. Di quello che dicono le persone qui non mi frega niente, mi importa che mio padre possa pensare che davvero non faccio niente”.

Marina La Rosa fa notare: “Le persone più grandi non danno il messaggio diretto, passano per altre frasi. Bisogna distinguere tra signorilità, diplomazia e paraculaggine”. Ma la tensione schizza alle stella quando le Mihajlovic discutono con Soleil: “Parli di noi, ma da quando sei qui hai trasmesso un’energia negativa e ansia” e quella acida: “Io trasmetto negatività? Vi siete chiesti se fosse stata colpa vostra? Mi avete accettato male fin dall’inizio? Quanti paraculi ci sono su quest’Isola!”. La discussione è proseguita poco dopo quando la Stasi si è avvicinata a Viktorija: “Sai cosa dici quando parli di energia negativa? Sai che significa?”, “Certo, non sei stata un buon esempio lo pensano tutti”, “Parla per te, non generalizzare, non mi risulta per gli altri”, “Mah, se non tutti saranno quasi tutti” e di nuovo la leader: “Impara a parlare e a pensare per te perché quello che hai detto a me può sfociare nel bullismo, lo sai? A me non tocca, ma alle persone meno forti di me potrebbe creare problemi. E no, non sei l’ultima che fa bullismo, l’hai fatto con me”. La Mihajlovic: “Ma cosa stai dicendo?! Quale bullismo, se non sono tutti, quasi tutti hanno notato che ti poni male, che porti poca armonia” e quella: “Va beh, senti, rifletti un attimo prima di parlare, è un consiglio, io lotto per queste cose da quando sono piccola. Impara a parlare” e Viktorija: “Non mi devi insegnare niente, non sei mia madre, non fare la professorina con me, a me non lo dici che devo imparare”.

Nemmeno il tempo di archiviare questa lite che Soleil ha avuto da ridire con Sarah Altobello e Giorgia Venturini per il riso. La naufraga si è avvicinata alla pentola per dire la sua, ma è stata ignorata e si è allontanata tutta scocciata: “Ma fate quello che vi pare” e in confessionale: “Sarah e Giorgia sono ossessionate dai ruoli che si sono prese, una deve cucinare e l’altra fare le porzioni. Mi dà fastidio vedere quest’agitazione”. Poi si è avvicinata a Jeremias: “Adesso basta. Uno dice le cose con gentilezza e loro nemmeno ti guardano in faccia e non sanno che cucino meglio di tutte loro messe insieme”, “Ma lascia perdere, non te la prendere” le ha risposto Rodriguez. Giorgia si è accorta delle lamentele e le ha detto: “Soleil se volevi fare le porzioni bastava dirlo. Chi ti ha detto di andare via? Soleil se hai qualcosa da dire, dilla in faccia” e quella: “State lì a guardarmi male, mi faceva piacere cucinare almeno una volta”.

Finito il battibecco ne è iniziato un altro tra la Venturini e Adriadna. Mancava la porzione di Jeremias e la cubana ha accusato Giorgia di essersi presa una porzione doppia mandandola su tutte le furie: “Adriadna abbassa i toni che te lo sbatto in faccia il riso. Siete un po’ troppo eccitate tu e la tua collega. Io ho preso una porzione doppia? Ma stai male. Va***culo” e la Romero: “Cosa urli? Ti ho visto che prendevi due volte”. Jo Squillo, visibilmente disgustata da tutto ciò, ha osservato: “Possibile che le donne debbano sempre accapigliarsi e non riescano a fare gruppo?”. Ma anche lei ha avuto i suoi dieci minuti di nervi tesi. E’ bastato alzare il fumo del fuoco con un ventaglio per mandare Bettarini su tutte le furie: “Ma non vedi che me lo butti addosso? Mi dà noia, smettila”, “Non l’ho fatto apposta cosa urli? Volevo fare una cosa gentile. Smettila di usare quel tono saccente”, ma l’ex calciatore: “Jo, con me non attacca, sempre con questi toni. Sei troppo permalosa. Ho parlato con tono libero e democratico altrimenti ditelo che non si può dire niente. Permalosa, qualsiasi cosa prendi e te ne vai, con me non attacca, alla tua età non l’accetto”. In questo caso però i due si sono chiariti, l’ex marito di Simona Ventura le ha chiesto scusa e si sono abbracciati.