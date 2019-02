Tutti contro le sorelle Mihajlovic. Volano gli stracci con Soleil

Il gruppo esce allo scoperto contro Viktoria e Virginija Mihajlovic. Ed è botta e risposta con Soleil Sorge: “Siete mosce”, “e te una serpe”. Intanto Kaspar Capparoni, abbandonato sull’Isola che non c’è, ha trovato in un merlo un nuovo amico e l’ha chiamato Alberto.

A Playa Uva, Giorgia Venturini si lamenta per l’egoismo che regna sovrano e spera che il pubblico la mandi a casa: “Nessuno si pone il problema di chi mangia di più e chi di meno. Siamo a un punto del gioco in cui si diventa egoisti. Credo di non aver più niente da dare a quest’isola e penso sia giusto che a casa vada io, qui ci sono persone che meritano di restare”. Dopo la prova per diventare leader in puntata (vinta da Adriadna Romero e Ghezzal), le sorelle Mihajlovic vengono chiamate nel covo dei pirati per guardare un filmato che le riguarda. E non sono buone notizie. Caustica Adriadna Romero: “Sono un concorrente, mangiano per due e si danno da fare per zero”, per Soleil: “Sono sempre buttate all’ombra e non fanno niente, zero considerazione da parte mia e di Jeremias”, per Jeremias: “Ci sono persone che non fanno niente tutto il giorno”, secondo Stefano Bettarini: “Prendono quello che possono e degli altri se ne fregano, poi passano il tempo a fare cicicici (spettegolare, nda)” e secondo Riccardo Fogli: “La piccina la vedo pelle e ossa, mi viene da pensare che se fossi il loro padre, farei una chiamata e direi ‘siete state bravissime ma adesso tornate a casa da babbo e mamma”.

Le Mihaijlovic la prendono male: “E’ più facile attaccare due ragazze di 20 anni piuttosto che concorrenti più scomodi. Riccardo ha voluto fare il buono ma in realtà ha detto le stesse cose di tutti. Ci toccano poco queste cose perché siamo in due”, ma si mettono a piangere dalla rabbia. E Viktorija: “Senza mia sorella non ce l’avrei fatta. Ho una spalla e sto con una persona vera in mezzo a queste persone di cui non mi fido e che sinceramente non mi piacciono tranne alcune. La mia forza è mia sorella”, stesso discorso per Virginia: “Vedo che c’è tanta falsità ma non mi tocca perché c’è mia sorella e mi sento a casa anche a km di distanza. Sono contenta di aver visto il filmato così so chi ho di fronte”.

Una volta tornate a Playa Uva si sono scontrate con gli altri naufraghi: “Tu Adriadna cosa fai più di me? E tu Riccardo come ti permetti di dire che sto male? Se sto male lo so io e lo dico. Sono venuta all’Isola e faccio le cose che ci sono da fare. Sono andata a prendere sempre la legna”. Duro il faccia a faccia con Soleil: “Io per la prima volta mi sono rilassata un attimo, voi siete sempre mosce. Da quando sono arrivata vi ho sempre viste stese. Vi vedo mosce. Stop. Poi siete simpatiche, abbiamo anche parlato, ma siete mosce” e Viktorija: “Meglio mosce che una serpe come te. Non sopporto nessuno, aiutatemi!”. Riccardo Fogli ci è rimasto malissimo per non aver potuto spiegare il senso delle sue parole: “Se pensano davvero che sono stato cattivo non parlo più, ma con me hanno chiuso”.