Soleil spacca i naufraghi. E prova a cacciare la Venturini

La più odiata sull’Isola dei Famosi è Soleil Sorge, leader della settimana in terna esterna alla “Uomini e Donne” con Jeremias Rodriguez. Litiga in continuazione con Luca Vismara, con le sorelle Mihajlovic, con Sarah Altobello e Giorgia Venturini.

Il gruppo della prima ora è contrariato dalla prepotenza di Soleil. Dopo il battibecco a suon di "nullafacente" e "antipatica e stupida” tra Vismara e Sorge, è toccato a Giorgia Venturini lamentarsi. La naufraga è pelle e ossa, piange per la debolezza e sembra aver ceduto psicologicamente, ma non vuole ritirarsi come le ha suggerito con una punta di veleno la Sorge: “Se non ce la fai abbandona”. La Venturini lo ha riferito a Sarah: "È il leader non può parlare in questo modo. Io vado avanti. Poi la gente da casa mi vede e se decide di eliminarmi lo fa con il voto, ma lei non dovrebbe dire queste cose”.

Sarah ha un’opinione precisa: “Dammi retta, non ritirarti. Se l’avesse detto a me le avrei dato un ceffone”. Anche Virginia e Vitktorija Mihajlovic hanno avuto una discussione accesa con la Sorge perché si sono rifiutate di raccogliere le lumache. Virginia ha riferito a Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Luca Vismara e Riccardo Fogli: “Eravamo molto più in armonia quando non c’era lei. Anche la prima settimana abbiamo mangiato poco però non c’erano tutte queste discussioni. Non c’era l’ansia di dover fare per forza qualcosa. Io non mi do da fare per mangiare due lumachine, non mi cambiano la fame. Riso e ricci sì, ma non due lumachine”. Peccato però che poco dopo Virginia abbia mangiato le due lumache prese da Soleil. Anche Marina la Rosa che tace e osserva molto si è lasciata sfuggire un malizioso: “Eccoli in acqua, stanno facendo un’esterna”.