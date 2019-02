"C'è Posta per Te" con Amoroso, Pio e Amedeo e Balotelli sbanca in tv

“C’è posta per te” si conferma leader indiscusso del sabato sera. Su Canale 5 la quinta puntata del people show di Maria De Filippi ha interessato 5.308.000 telespettatori pari al 28.64% di share. Distanze invariate per “Ora o Mai Più” di Amadeus che ha portato su Rai1 2.917.000 telespettatori con il 16.13% di share e chiusura alle 00.52 (dieci minuti dopo la De Filippi). Platea inferiore per “NCIS Los Angeles” su Rai2 che è piaciuto 1.228.000 spettatori pari al 5.40% di share e “Swat” che ha raccolto 1.255.000 spettatori pari al 5.90% di share. Non male “Presa Diretta” con 994.000 spettatori pari al 4.9%, mentre “Il Piccolo Principe” su Italia 1 ha intrattenuto 954.000 spettatori pari al 4.4% di share.

La corazzata della De Filippi è un evergreen di sentimenti alternati a momenti di divertimento, ma "Ora o mai più" è un concentrato di belle canzoni e vecchi rancori, ripicche e frecciatine tra i grandi della musica italiana. Svetta su tutti Ornella Vanoni tra pisolini, il cane Ondina e siparietti con il "marito" Toto Cutugno.