A "The Voice" spunta pure Sfera Ebbasta

Torna "The Voice of Italy" e lo fa con Simona Ventura. Ad affiancare la conduttrice nel talent show di Rai2 al via il 16 aprile, ci sarà una giuria completamente nuova e scoppiettante. I coach saranno la vulcanica ereditiera Elettra Lamborghini, il sempre eccentrico Morgan e il rapper Guè Pequeno, ex di Nicole Minetti. Ancora in dubbio la presenza del trapper Sfera Ebbasta. La Rai starebbe valutando l’opportunità della sua presenza dopo la tragedia di Corinaldo. I casting sono aperti.