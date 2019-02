Guarda cosa succede alla Panicucci per San Valentino

Fuori programma a “Mattino Cinque”. Rose rosse in diretta per Federica Panicucci durante il talk sull’Isola dei Famosi il fidanzato Marco Bacini (non nominato) le ha fatto recapitare un enorme cesto di rose. “Scusate nel frattempo sono arrivati dei fiori meravigliosi. Ho letto anche il biglietto. Magari ci sta guardando e quindi grazieee. Cosa c’è scritto? No, figuratevi se lo dico in diretta. Che bel San Valentino!” ha detto raggiante la Panicucci ai suoi ospiti.

E nel frattempo in studio è arrivato un pensiero per la nostra @Fede_Panicucci in diretta a #Mattino5 ❤️#SanValentino#14febbraio pic.twitter.com/HJC6ugV1m7 — Mattino5 (@mattino5) 14 febbraio 2019