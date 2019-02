Uragano Soleil: scatena i naufraghi e bacia Jeremias

L’uragano Soleil Sorge rompe i mediocri equilibri dell’Isola dei Famosi. L’ex corteggiatrice ha suscitato la gelosia di Sarah Altobello e soprattutto di Giorgia Venturini seccata per non essere stata riconosciuta. Ma la vera bomba la sgancia Alessia Marcuzzi che a “Le Iene” ha rivelato che Soleil e Jeremias Rodriguez hanno limonato. Era dai tempi della sorella Belen con Rossano Rubicondi che Playa Uva non diventava così caliente.

Questa sera andrà in onda la quinta puntata del reality show e sono previste due eliminazioni oltre all’ingresso di un’altra concorrente. Si tratta di Adriana Romero, 32 anni, modella ed ex schedina di “Quelli che il calcio” con Simona Ventura. La Romero è stata sposata per due anni con il cestista Lorenzo Gergati, poi si è fidanzata con l’ex velino Pierpaolo Petrelli da cui ha avuto il figlio Leonardo nel 2017.