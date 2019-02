Bettarini beccato dalle telecamere. Guarda cosa fa all'Isola dei Famosi

Figuraccia di Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi. L’ex marito di Simona Ventura ha manomesso la macchina del riso, ma è stato beccato dalle telecamere e Marco Maddaloni è furibondo.

La produzione ha chiamato il pirata leader Marco Maddaloni nel covo dei pirati per mostrargli una clip dove Bettarini con un coltello manometteva la macchina del riso per arrivare prima ai 1000 giri. Infine il messaggio “No onestà, no riso”. In quel momento alla macchina c’erano Bettarini, Riccardo Fogli e Yuri Rambaldi. Maddaloni ci è rimasto malissimo e si è detto deluso da Bettarini: “Nooo, è stato uno sportivo come ha potuto fare una cosa simile? Ho visto una scena pietosa, ho un magone per la rabbia. Non me l’aspettavo. L’avevamo visto anche noi che si poteva toccare con un coltellino, ma io non lo avrei mai fatto. Vengo da Scampia, un quartiere che solo a nominarlo fa sì che la gente si tocchi le tasche. Non si deve delinquere e la delinquenza parte dalle piccole cose. Non dirò niente a nessuno, solo a Ghezzal perché ci vuole una persona fidata. Parlerò in puntata. Non ci date il riso? Per me è anche una punizione leggera”. Maddaloni è rientrato a Playa Uva e ha messo al corrente i naufraghi che nel sacchetto non c’era riso ma ha trovato una scusa: “Al covo dei pirati mi hanno detto che vi ho lasciato troppo oziare, che non sono stato un buon leader e quindi ci puniscono”. Bettarini ha avuto la faccia tosta di difenderlo: “Nooo, sei un grande leader, il covo dei pirati ha detto cose non vere”. Poco dopo il judoka si è allontanato con Ghezzal e gli ha raccontato tutto: “Bettarini con il coltello ha manomesso la macchina, è una vergogna, nessuno ha denunciato. E’ colpevole chi lo fa, ma anche chi lo guarda e sta zitto. Scusa se te lo chiedo, ma lo hanno fatto anche con te?” e Ghezzal: “No ti giuro di no”. Maddaloni non si dava pace: “Mi hanno rimproverato per il riso, ma ho sbagliato in buona fede. Se tu sei così marcio come fai a dire che io sono sporco? Guardate dentro di voi, siete marci”.