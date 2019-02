Pure Gaetanino scivola. La sparata del neo campione all'Eredità

Campione sì, ma senza l’ABC. Nuova incredibile gaffe a “L’Eredità” il game show di Rai1 dove storia e letteratura sono affrontati con semplicità, ma che spesso si rivelano terreni assai scivolosi per i concorrenti. Nella puntata di lunedì 11 febbraio, durante il penultimo gioco, quello denominato “Calci di rigore” proprio per far intendere la facilità delle domande, Gaetanino confonde Dante con Petrarca. Flavio Insinna gli domanda: “Chi ha scritto il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare?”. E il concorrente: “Petrarca!”. “No Dante” ribatte con aria sconsolata il conduttore che passa velocemente alla domanda successiva nella (vana) speranza di far passare inosservato il grave scivolone.