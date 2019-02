Vanoni superstar all'Ariston. Gag con la Raffaele e bacia Patty Pravo

Ornella Vanoni spazza via la liturgia quasi funerea del Festival di Sanremo e bacia Patty Pravo. Ci voleva un’artista di 84 anni per svegliare il pubblico del teatro Ariston e quello a casa. Nella terza serata della kermesse canora si è presentata sul palco con un orribile completo arancione e ha travolto tutti. Ha spiazzato Virginia Raffaele facendo l’imitazione della sua imitazione (“mi hai rovinato la vita, per un anno ho avuto una crisi d’identità, mi hai fatto passare per una rincoglionita e una malata di sesso”), ha infranto le regole andando ad abbracciare l’amica Patty Pravo pronta a esibirsi con Briga (“a una certa età si può fare quello che si vuole”) e ha tirato le orecchie alla Rai diventando una gif social: “Sono qui a gratis che non ci faccia l’abitudine”).

Ma la Vanoni, spettacolare giudice di “Ora o mai più”, ha fatto anche di più. Nel backstage ha baciato sulla bocca la sua amica Patty sotto lo sguardo divertito degli addetti ai lavori. Un modo per suggellare un’amicizia lunga 40 anni.