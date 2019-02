L'Eredità sotto accusa. "Sospetto" atroce sul campione-professore

L’Eredità vola negli ascolti e nelle polemiche. Il campione Diego Fanzaga di Milano, studente all’Università di Bologna, ha già accumulato oltre 100.000 euro grazie alla parola finale della “ghigliottina”, ma il web avanza sospetti. Durante “i calci di rigore”, l’ultimo game della puntata di mercoledì 6 febbraio, il giovane non ha saputo rispondere a un paio di domande: “convenzionalmente come si chiama la quarta era in cui stiamo vivendo?” e “in analisi logica a quale elemento della frase si riferisce il predicato”. Quesiti semplici soprattutto per chi - come Fanzaga - è professore d’italiano. Più difficili le domande allo sfidante Bruno: “In Cina, in quale secolo prese il potere la dinastia dei Ming?” e “Qual è il soprannome del maestro della fiction Rai La compagnia del cigno?”. Nonostante gli errori, Fanzaga ha vinto e ha giocato alla “ghigliottina” senza però portare a casa il bottino finale. I social sono divisi tra complottisti che vedono negli autori la volontà di aiutare il professorino per mantenere alti gli ascolti e difensori da tastiera che lo ritengono oggettivamente più bravo degli altri.