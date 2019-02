Celentano sta male. Adrian non va in onda

“Adrian” getta la spugna, si fa venire il raffreddore e si mette a letto. Un modo edulcorato per dire che spettacolo e cartoon sono stati sospesi. Lo comunicano il clan Celentano e Mediaset, la rete che ha mandato in fumo milioni di euro di investimenti a causa del flop della serie evento. Nel testo diffuso dalle agenzie si legge: “Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere "Aspettando Adrian" e "Adrian la serie" per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo "Aspettando Adrian" e "Adrian la serie" non andranno in onda”.

Dunque, “Adrian” non solo evita lo scontro diretto con le due puntate inedite del “Commissario Montalbano” su Rai1, ma guadagna 15 giorni per capire dove collocare in palinsesto le restanti 5 puntate della graphic novel. Un malanno di stagione ha fermato l’artista 80enne che, durante l’ultima messa in onda, non si era palesato né sul palco né in ombra e voce nel confessionale del teatro Camploy di Verona. Il raffreddore segue i disastrosi ascolti di lunedì quando il programma è sceso sotto la soglia psicologica della doppia cifra di share interessando poco più di 2.000.000 di telespettatori e 1.500.000 con il cartone animato.