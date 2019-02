È iniziato il Festival di Sanremo. Regia teatrale di Duccio Forzano e coreografie affidate a Giuliano Peparini entrato a far pare della squadra di Claudio Baglioni. Sulle note di "Via" cantate con Claudio Bisio e Virginia Raffaele si è aperta la 69° edizione del Festival della Canzone italiana. “Via verso l’euforia, energia. Un cammino lungo fino a sabato, verso la metà dell’armonia”. Queste le parole di Claudio Baglioni, per quattro ore e mezzo di grande musica. Stemperata l’emozione di Bisio, giacca argento e oro e della Raffaele, meglio i suoi personaggi, in abito lungo nero con un inserto bianco che ha inizio la messa cantata.

Francesco Renga con "Aspetto che torni" è sempre un artista di ottimo livello che stempera l'emozione dell'apertura con una performance da un bel 7 pieno. Nino D'Angelo e Livio Cori con "Un'altra luce" è un'occasione sprecata. Più Livio Cori che Nino D'Angelo. Migliorerà? Nek con "Mi farò trovare pronto" è un successo radiofonico. The Zen Circus e "L'amore è una dittatura" fotografano la società moderna con un singolo che è un ritornello rindondante e incalzante.

C’è qualcosa che non va nell'audio ma la scaletta è lunga e bisogna proseguire nonostante i problemi tecnici. Il Volo con "Musica che resta" è quello che uno si aspetta. Perfetti. Loredana Bertè con "Cosa ti aspetti da me" ha una carica di energia che sveglia la platea dell’Ariston assopita. Applausi anche dalla sala stampa per la chioma blu.

Indossa il chiodo che aveva suo padre nel lontano 1994 quando vinse Sanremo Giovani nel 1994 con "Il mare calmo della sera", Matteo Bocelli, figlio di Andrea che duetta con il papa in "Fall on me", nulla a che vedere, però, con la performance di Andrea e Claudio in cui il direttore artistico supera se stesso con standing ovation dell’Ariston.

All’insegna del volemose bene Bisio lancia un’appello pro Baglioni. “Basta con questa polemica sui migranti. Lo dico a tutti, ai giornalisti, Basta. Gli odiatori del web continuino pure a fare quello che sanno fare ,ma gli altri no, basta. “Parliamo di canzoni” – commentando- le polemiche che ci sono state qualche settimane fa sulle dichiarazioni del direttore artistico nei confronti di questo governo che non aiutava i migranti. “Mi ha stupito – ammette Bisio- il vostro stupore su Baglioni. Ora ve ne accorgete, è sempre stato un sovversivo. Passerotto non andare via era un’esortazione agli immigrati e lui l’ha detto trent’anni prima che arrivassero. È lui che gli ha fatto venire l’idea di venire in Italia. Altrimenti che ci stava a fare accoccolato ad ascoltare il mare? Poi scusate, il passerotto è una specie animale che nasce in Africa e migra in Europa 11mila anni fa senza difficoltà perché se ne fregavano dei porti aperti o chiusi. Baglioni è così, anni dopo ha scritto, Tutti Qui. Capite? E mentre quelli arrivavano lui scriveva “Io me ne andrei, furbetto eh!”. Lui è proprio subdolo, faccio un appello ai giornalisti di inchiesta. Baglioni era ossessionato dai migranti, ne ha parlato praticamente sempre, allora te le cerchi dai. È un anarchico, Guccini a confronto è un cantante da oratorio. E attenzione i migranti sono solo un po’. Lui è anti-militare, andava a Porta Portese per comprarsi dei Blu Jeans al posto della divisa. In Poster parlava della Polizia. Lui ce l’ha con tutti i governi. C’è proprio violenza verbale nelle sue canzoni – continua con ironia Claudio Bisio – lui sempre in testa a cantare le sue canzoni e i suoi slogan. E su queste parole che entra Baglioni che intona Io sono qui.