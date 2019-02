"A Sanremo come quattro autistici", bufera su Rosita Celentano

“Non sapevamo fare nulla. Sembravamo quattro autistici”. Bufera social per la battuta infelice di Rosita Celentano a Domenica In – oggi in versione remake sanremese - commentando ironicamente la sua unica partecipazione al Festival dell’89 insieme agli altri figli d’arte, Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. Dopo alcuni minuti sono arrivate le sue scuse in diretta, a cui si è associata Mara Venier: “Ho usato una parola che non dovevo usare, mi dispiace molto. Davvero, non intendevo offendere nessuno”.