Emma Marrone, la dedica d'amore è strappalacrime

La mamma è sempre la mamma. Per tutti. E anche i vip si commuovono quando ne parlano. Emma Marrone decide di condividere coi fan un dolce pensiero in occasione del compleanno di sua madre, che si chiama Maria.

“Oggi più che mai penso a te e a tutte le volte che mi hai raccontato di come ero da bambina, un gattino selvatico che sfuggiva dagli abbracci, che rifiutava i baci e le carezze, che tu riuscivi a darmi quelle poche volte che mi addormentavo”, scrive la cantante salentina. Lei è super impegnata con la musica e non nasconde si avere un rimpianto: “Vorrei dirti ‘buon compleanno Mamma’ e comprarti un regalo, e guardarti mentre lo scarti e mi dici “non dovevi”... È da quasi dieci anni che ti di dico ‘buon compleanno Mamma’ al telefono, perché sono sempre in giro per la musica, ma per fortuna da quando finalmente mi hai permesso di comprarti un telefono ‘moderno’ possiamo anche vederci e ti sei pure fatta Instagram”.

In questi giorni Emma si trova a Milano, dove ormai è di casa tra i suoi mille impegni di una carriera iniziata ad Amici di Maria De Filippi (dove conobbe il suo ex Stefano De Martino, che all’epoca era allievo della scuola più famosa della tv). In Salento, però, Emma torna non appena ha un po' di tempo libero per stare con la sua famiglia: papà Rosario, mamma Maria e suo fratello Francesco.