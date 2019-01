Minghi torna a "Ora o mai più". Sarà il momento delle scuse?

Amedeo Minghi torna sul “luogo del delitto”. “TvBlog” ha anticipato che sabato 2 febbraio il cantautore sarà di nuovo ospite di Amadeus a “Ora o mai più” e duetterà con una delle ex glorie in gara. Non sarà un ritorno qualunque dopo le polemiche di questi giorni.

E' molto probabile che il conduttore decida di dare spazio alle scuse di Ornella Vanoni, Rettore e Red Canzian che la scorsa puntata demolirono “Vattene amore” invece di giudicare la performance di Annalisa Minetti che si era appena esibita. La Vanoni disse: “Non mi piace, cos’è questo trottolino? Un gioco per bambini? Quale donna vuole un trottolino?”, Red Canzian definì il brano “debole, fragile” e la Rettore “una menata pazzesca”.

Amedeo Minghi rimase sconcertato e in suo soccorso arrivò Scialpi che martedì in una lunga diretta su Facebook ha ripetuto quanto fosse stato brutto quell’attacco (ha rivelato anche di esser stato trattato in modo non adeguato e di trovare la trasmissione imbarazzante). Il web si è schierato con Minghi e la figlia del musicista pretende scuse ufficiali, sabato potrebbe essere l’occasione buona per sotterrare l'ascia di guerra.