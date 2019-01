Eva Henger si "vendica "sul canna-gate: "Ora Francesco Monte lo denuncio io"

“Isola dei Famosi-cannagate la vendetta”: Eva Henger controquerela Francesco Monte. L’ex naufraga ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale “Oggi”, in edicola da giovedì 31 gennaio, dal titolo: “Ho detto la verità e ora denuncio Francesco Monte”.

Nelle anticipazioni si legge il motivo per cui è stata convocata in Questura a Roma: “È una denuncia per diffamazione…fatta prima che Striscia la Notizia lo inchiodasse con l’analisi dei video e nella denuncia ha fatto un riferimento alla produzione che lo difendeva. Era sicuro che non sarebbe uscita mai la verità. Denuncia la mia partecipazione a Domenica live, ma non denuncia invece la mia partecipazione ad altri programmi Mediaset. Ero già stata a Verissimo e nello stesso studio dell’Isola dove avevo raccontato di nuovo la cosa. Per non parlare di Striscia. La diffamazione secondo loro c’è stata solo ed esclusivamente a Domenica live! Ma io lì sono andata solo per difendermi e lo ribadisco: mi avevano insultata in tutti i modi dandomi della bugiarda, e difendermi mi pareva il minimo”.

La Henger aggiunge: “Sono sicurissima che io verrò assolta. Ho dovuto rendere pubblico quanto accadeva solo perché stavo rispettando un contratto. Contratto nel quale era scritto che "tutti i concorrenti sono obbligati a riferire irregolarità all’interno del programma. Ho intenzione di presentare una denuncia. Per i reati commessi in Honduras non esiste la prescrizione e io a causa dei comportamenti di Monte ho affrontato dei rischi. Su Francesco potrebbe indagare la Polizia dell’Honduras e la Polizia internazionale”.

Il giornalista le chiede anche se intende denunciare anche Magnolia: “Lo sto valutando, ho diversi argomenti”. Domenica scorsa, Eva Henger aveva fatto un’allusione a un possibile coinvolgimento di Barbara d’Urso: “Io rido e domenica prossima verrò a raccontarti tutto, ma non so se tu riderai”. A “Pomeriggio Cinque”, la conduttrice ha reso noto che la Henger era stata ascoltata per tre ore perché aveva molte cose da dire e aveva portato molti documenti con sé.