Donne, cavalieri e giochini erotici: quando il trono si fa duro

Fuori i sex toys al Trono Over di “UominieDonne” con Gemma Galgani che rimprovera Rocco Fredella: “Che ti eri messo in mente, scemo?”, entusiasmo alle stelle per il ritorno di Ida Platano: “Non ho ancora superato la storia con Riccardo, ma mi voglio dare un’altra possibilità” e svolta sadomaso con Armando e Noel. E Maria De Filippi: "Se la gente sapesse...".

Gemma e i giochini erotici

Gemma Galgani torna sulla frase hot “ero venuto con lo spazzolino e i giochini erotici” e chiude il porto all’ex corteggiatore con la stessa rigidità di Salvini: “Non c’era una confidenza tale di venire a Torino con i giochini erotici, ma che considerazione avevi di me, ma cosa ti eri messo in mente?! Aho’ scemo, ma toglitelo dalla testa Ma stiamo scherzando, non voglio che passi questo messaggio, a me interessa l’affetto, le carezze, prima di fare l’amore posso metterci un’ora, ma conta l’affetto quello che tu non hai saputo darmi”, Rocco non subisce in silenzio: “La gente non ti conosce, a Torino sei un tipo di persona, qui sei un’attrice di basso livello, sei vittima del tuo stesso personaggio. Mi hai accusato di fare serate e alla Befana facevi una serata di beneficienza dove cantavi Felicità”, ma la signora smentisce: “E’ un video vecchio”. Nel frattempo Gemma è uscita con Marcello ed è andata malissimo: “Abbiamo in comune l’amore per gli animali. Io sogno ancora il grande amore, lui invece è molto razionale”, l’uomo spiega: “Gemma ha l’animo adolescenziale in un corpo maturo, da casa sembrava finto, pensavo che ci fosse una preparazione e invece venendo in studio ho scoperto che l’antipatia con Tina è autentica e che Gemma è veramente così” e la De Filippi: “Se la gente a casa vedesse tutto quello che tagliamo capirebbe davvero come stanno le cose. Comunque Gemma, ti interessa?” e la dama di Torino: “Non è da sottovalutare l’interesse per gli animali”, “Sì vabbe’ ma non è che andiamo in giro per veterinari” replica Maria De Filippi visibilmente stufa di passare metà della sua vita insieme a Gemma Galgani.

Ida Platano, il ritorno

Una puntata da macchina del tempo: Ida Platano torna in studio e scatta subito il battibecco con l’ex Riccardo Maria Guarnieri già presente e impegnato a darsi da fare con il parterre femminile. “Non mi sono ancora ripresa, è difficile stare qui però voglio darmi una seconda possibilità e trovare il mio guerriero” esordisce Ida e Riccardo: “Ahhh non l’avevi trovato?! Non fare la piccola fiammiferaia… tu sai come sono andate veramente le cose… ho spezzato le catene del tuo amore”. E con molto rancore si augurano reciprocamente di trovare la persona giusta.

Armando, Noel e gli screenshot di “50 Sfumature di grigio”

Noel Formica ha mandato un video in cui mostra casa sua, entra in studio e risponde alle accuse di Armando Incarnato (aveva raccontato di una storia segreta, nda): “Come vedete, non c’è alcun giardino da cui poter scappare, vivo al secondo piano di un palazzo. Mischia tutti gli spazi temporali”, Maria De Filippi fa la domanda diretta: “Gli hai mai detto di nascondere la vostra storia?” e quella: “Assolutamente no. Il mio telefono era sempre acceso, il suo perennemente nascosto. Non è vero che ho ricevuto una telefonata di notte, non abbiamo dormito insieme. Non gli ho chiesto di farmi quelle scenate di gelosia, ho solo risposto a una sua domanda ‘ti piace l’uomo geloso?’, dissi sì, ma una cosa normale. Ha detto anche che sento un uomo di 60 anni, ma è una persona che ha trovato il mio numero non so come e con la quale ha parlato anche Armando. Lui sapeva che io non volevo più venire in trasmissione e non ha pensato di conoscermi fuori. Poi mi sono arrivate segnalazioni più pesanti del solito, di lui che stava con una cubana” e la De Filippi: “Sono arrivate anche a noi”. Tutto nella norma di cose già sentite finché l’italoargentina aggiunge un particolare sadomaso: “Mi ha detto che con Viviana si era sentito solo tre volte, gli ho chiesto la chat e lei domandava ‘quale parte del film 50 sfumature di grigio preferisci?’ e lui le ha mandato uno screenshot”. Noel mantiene la linea dell’ingenuità: “Si è dichiarato innamorato, ma se lo fosse stato davvero non si sarebbe comportato così. Ho deciso di chiudere quando ho saputo che aveva dato il numero a Viviana. Era diventato aggressivo, minaccioso e mi faceva paura”. Entra Armando per il confronto all’americana e… a domani.