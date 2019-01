“Aiuto, mi violenta”. Riccardo Fogli sbarca sull’Isola e dà i numeri

“Oh però ragazzi, non lasciatemi solo…ho paura…magari mi violenta”. Storia di un’orrenda gaffe per Riccardo Fogli, appena sbarcato sull’Isola dei Famosi. Il cantante ha raggiunto i naufraghi in Honduras con un giorno di ritardo perché impegnato nell'ultima tappa della sua tournée. L'accoglienza degli inquilini di "Villa Transito" è stata positiva, Fogli si è integrato subito. La mattina successiva la produzione ha fatto ai naufraghi un gradito regalo mandando una nota massaggiatrice della zona affinché quattro di loro potessero usufruire di mezz’ora di relax. Tra i prescelti dal gruppo c’era appunto Riccardo Fogli, ma le telecamere lo hanno ripreso (e mandato in onda, nda) mentre si esprimeva in maniera poco cordiale verso la massaggiatrice dalla stazza robusta e di colore. I naufraghi erano in casa e pranzavano, il cantante invece era in veranda steso su un lettino a farsi massaggiare: “Oh però ragazzi, non lasciatemi solo…ho paura…magari mi violenta”.