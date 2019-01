"Mamma Michelle una signora". Aurora sbotta, come zittisce il pubblico

La carriera ma prima di tutto la famiglia. Aurora Ramazzotti, la figlia 22enne di Eros e Michelle Hunziker, ospite a "Verissimo" da Silvia Toffanin non se lo aspetta il filmato di nonna Ineke che racconta in poche immagini il rapporto fortissimo che le lega. Quasi si commuove e commenta: "Ecco cosa stava facendo mia madre l'altro giorno mentre la vedevo trafficare con i vecchi album di famiglia...". Poi arriva la fatidica domanda sulla vita sentimentale, quella privatissima con il suo Goffredo. "Siete insieme da due anni" sottolinea la Toffanin. E la bella Aurora, con gli occhi a cuoricino, conferma: "Sì abbiamo festeggiato da poco l'anniversario". "Ma com'è Michelle Hunziker come suocera?" si impiccia la conduttrice. E lei (con innocenza): "Tutti vorrebbero una suocera come la Hunziker". Non fa in tempo a finire la frase che il pubblico ride e rumoreggia. È allora che Aurora sbotta di fronte alla conduttrice sorpresa, che quella reazione evidentemente non se l'aspetta: "Ma mica perché è figa! Che pensate?! Perché è una brava donna". E ancora: "Lei è meravigliosa". Con due frasi polverizza la platea intera. L'ironia e la bellezza le ha riprese senza dubbio da mamma Michelle, ma il carattere è tutto suo.