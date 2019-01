Isola dei famosi, bordello nomination. Al televoto Demetra Hampton, Capparoni e Taylor Mega

L’Isola dei Famosi ha già un soprannome “l’isola delle smutandate”. La prima puntata del reality di sopravvivenza parte benino tra Gialappa’s Band, polemiche, pugnalate e figuracce, una su tutte quella di Taylor Mega. Il cast sembra indovinato anche se di famosi ci sono Riccardo Fogli, Grecia Colmenares e Kaspar Capparoni. Gli altri naufraghi sono assidui frequentatori dei corridoi di Cologno Monzese. In nomination: Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega.

Isola: inizio a tutta Gialappa’s Band

Alessia Marcuzzi battezza la 14esima Isola dei Famosi (durerà 80 giorni) con la colonna sonora dei Pirati dei Caraibi, ahinoi senza Jack Sparrow, ma a colpire è il suo look: giacca-gonna con cinturone da corsaro e ipnotico spacco fino alla farfallina, la sua non quella di Belen. Per quattro ore si teme l’incidente hot. Presentate le due opinioniste, Alba Parietti (“sono nata salpata”) e Alda D’Eusanio, dà subito spazio alla Gialappa’s Band che picchia: “Alba pensavamo fossi navigata, non salpata. Alessia te sarai pronta, ma ti sei dimenticata di metterti le mutande”, “Ma voi andate sempre a guardare lì?”, “Beh è evidente”, “Ci sono due spille a tenere unito tutto”. Il trio punzecchia ancora: “Oh Alessia, tra i concorrenti per uno strano miracolo ce n’è uno che è famoso, veramente famoso. Vi è scappato eh?”. La D’Eusanio si presenta: “Non so nuotare e non galleggio nemmeno, ma di questo sono contenta perché galleggiano solo….”.

Isola: lo sbarco in Normandia

Alessia Marcuzzi conduce con disordinata allegria e con l’incisività di un fantasma. Purtroppo dà l’impressione di rallentare il reality come un vigile con il traffico anche se crescerà nel finale. E’ chiara ed esaustiva quasi quanto Filippo Nardi che per illuminazione divina degli autori NON è l’inviato: non si capisce una mazza. Riccardo Fogli è il primo a buttarsi dall’elicottero, seguono Grecia Colmenares, Maddaloni, Alvin e Taylor Mega che usa le ciglia finte a mo’ di salvagente per non smarrirle in quel lavandino che è l’Oceano Pacifico. E proprio l’influencer ritoccata più di Giacomo Urtis regala la prima maglietta bagnata con capezzoli al silicone in bella mostra (“a giudicare dal seno siamo una trasmissione in 3D” pungola la Gialappa). La seconda infornata è Virginia e Viktorija Mihajlovic, Aaron Nielsen, Ghezzal (“era imbizzarrito alla vista delle concorrenti” è la soave presentazione della Marcuzzi) e Marina La Rosa. Si tuffano tutti velocemente altro che la finta crisi d’ansia di Francesca Cipriani. A rendere tutto trash ci pensano le opinioniste: Alba cita “il postribolo (era ostensorio, nda) dove si custodisce l’ostia” in relazione a Paolo Brosio e Alda avverte di tenere a bada “l’algerino che ha una cosa spermatozoica in atto”. Da una zattera arrivano Sarah Altobello (logorroica e fastidiosa), Paolo Brosio e Demetra Hampton. Kaspar Capparoni, Youma Diakitè, Luca Vismara (illustre sconosciuto che ha litigato con Rudy Zerbi ad Amici) sono gli ultimi a spiaggiarsi. Manca all’appello Jo Squillo, all’ultimo momento ha avuto un problema familiare, ma si unirà al gruppo quanto prima. L’ impressione è che quest’anno ci sia tanto materiale e tanta carne al fuoco destinata a bruciare.

Isola: le polene

Alessia Marcuzzi ha fatto le prove dell’Isola dei Famosi con Adriano Celentano. Va avanti un’ora ad annunciare due personaggi segreti - Francesca Cipriani e Mago Otelma - mentre la regia li inquadra in continuazione. E’ la sera delle smutandate: la Cipriani si presenta in costume e due veli e la D’Eusanio è shoccata come non le capita nemmeno da Chiambretti. Andranno in Honduras, sarà aperto un televoto e solo chi resterà si giocherà il posto con la polena successiva. E così fino a quando l’ultima polena sarà concorrente ufficiale.

Isola: la Palapa e Alvin l’infiltrato

Alessia Marcuzzi svela la nuova Palapa a forma di vascello e Filippo Nardi chiama uno a uno i naufraghi, ma non conosce Luca Vismara e l’appella: “Sì, sì vieni anche tu”. Ecco le novità: per la prima volta nella storia del reality gli isolani si potranno vedere nei filmati una volta a settimana. C’è il “cocco d’oro”: chi lo troverà guadagnerà direttamente la finale (notizia che i concorrenti apprendono con freddezza glaciale) e viene svelato che Alvin è il vero inviato. Ha vissuto una settimana in villa con i naufraghi in qualità d’infiltrato (per evitare le boiate di un anno fa stavolta niente filmati ufficiali). Una gioia per le orecchie sentire il conduttore spiegare le prove e mettere gli ossicini in fila indiana agli animosi naufraghi. Anche la Marcuzzi si inchina di fronte alla sua chiarezza.

Isola: Taylor “Mega figura di m***a”

Alessia Marcuzzi affronta Taylor Mega ovvero Elisia Todisco per un paio di video pubblicati su Instagram in cui afferma: “Tre settimane e poi torno. Andiamo a conquistare il mondo, non l’Italia”. In uno di questi un amico mostra pure l’orologio. Alla richiesta di spiegazioni: “Come facevi a sapere che stavi 3 settimane? Perché hai detto 3 settimane? C’è una strategia?”, la Mega dimostra di avere idee paralizzate dal botox: “E’ il mio limite. Tre settimane per me sono tante, è una vincita personale”, “No questo non esiste – attacca Alessia -. O decidi di partecipare e fare l’Isola oppure non ci interessa di avere uno che si prefigge una data. Ma che modo di fare è? Che rispetto dimostri verso gli altri concorrenti? Non ci sta bene che magari hai un malore improvviso alla terza settimana. Siamo sicuri che non è una strategia? Che alla terza settimana non ti viene un mal di pancia devastante o senti la mancanza di casa? Perché è normale dire ‘faccio quest’esperienza, come va, va, ci provo. Era questo che intendevi?”. Taylor risponde spocchiosa: “Io la faccio per me. Non è il mio obiettivo andare avanti, vincere non è il mio scopo”. La Marcuzzi, temendo l’incursione di Striscia la Notizia, preme per far chiarezza e chiede per la centesima volta: “Sarò diretta: te fra tre settimane vuoi uscire o no? Devi essere sincera. C’è una strategia commerciale dietro questa cosa?” e quella cincischia: “Uhmmm…. Ehhmmm… non è tanto la strategia. Ritirarmi no perché c’è la penale…”, “Ecco parliamo del traffico (cioè i follower) che ti è tanto caro”. La giovane bofonchia, si capisce che fra tre settimane si sarebbe fatta venire un gran malanno ma è stata sgamata. Alba Parietti la difende: “Non sei forte come credi perché saresti stata ingenua a pubblicare quei video prima della partenza. Devi avere rispetto di chi è lì con te. Questo è un mondo di pesci grossi e te sei debole. Non fare cose che non ti riescono. Che strategia è? Se il video è pubblico allora sei tonta”. Meno comprensiva Alda D’Eusanio: “Io da donna le dico che è scorretta. Ha calcolato dall’inizio di usare il programma per avere maggior visibilità. Se sapevi di non poter resistere più di 3 settimane non dovevi proprio andarci”. La Marcuzzi si vede costretta a imboccarla: “Allora come stanno le cose? E’ una strategia o volevi semplicemente dire che ci provavi e che laddove fossi arrivata a 3 settimane saresti andata avanti?”. Ma l’influencer (il cui labiale con le sorelle Mihajlovic sarà materiale per Striscia) è tonta e viziata proprio come dice la Parietti: “E’ che ho uno stile di vita altino, me la passo veramente bene e stare qui senza comodità mi spaventa”, ma accetta il suggerimento della conduttrice: “Però mi trovo bene con loro e non pensavo, può essere che dopo tre settimane abbia voglia di andare avanti”. Detto quello che la Marcuzzi voleva sentire, si può procedere.

Isola: Marina La Rosa la detestabile gatta morta

In villa i naufraghi hanno eletto Marina La Rosa come la più antipatica (“mette zizzania e non è sincera”). Lei reagisce con il caratteristico enigmatico sorriso e invece di punirla, la Marcuzzi le regala l’immunità, la nomina prima leader dell’edizione tra l’evidente disappunto/rosicamento di Demetra e Kaspar. Marina si vendica facendo i nomi di tre persone antipatiche: Taylor “perché si è portata le scarpe Louboutin all’Isola”, Demetra e Kaspar. L’attore si scalda e ingaggia una polemica per il montaggio: “Mi avete fatto passare per quello che non sono. Dovevo fare come Paolo e non fare nomi” e la Marcuzzi: “Ma l’hai detto. Non ce lo siamo inventati! Poi se vogliamo fare la polemica alla prima puntata dell’Isola facciamola. Ma vi avverto così non me lo sentirò dire 200 volte: vedrete filmati tagliati perché non abbiamo il tempo di mandare tutto per intero”. Il risultato è che questi quattro staranno sulla stessa isola, quella dei pirati.

Isola: i galeotti

I quattro finalisti di “Saranno isolani” sono i galeotti e vivranno in un recinto per tutta la settimana. Potranno uscire solo per tre ore al giorno e dovranno svolgere le mansioni decise dai pirati. Giovedì prossimo due di loro diventeranno naufraghi ufficiali.

Isola: il bordello delle nomination

Demetra è furiosa per l’etichetta di antipatica e nomina Luca Vismara latore di false notizie. La spocchiosa Taylor Mega (avvisata dalla Marcuzzi: “Ti chiedo la massima trasparenza perché abbiamo orecchie e occhi dappertutto”) fa il nome di Riccardo Fogli perché “poverino si è integrato meno”. Kaspar Capparoni, pesante come una peperonata di sera, ritorna sul qui pro quo “Marina più antipatica montato di proposito per mettermi in cattiva luce”. Terminata la filippica nomina Aaron. L’attore è talmente ossessionato dalla falsa partenza che quando torna in Palapa riferisce tutto a Marina nell’orecchio. Youma nomina Grecia senza motivo e Alda: “E’ l’isola dei buonisti”. Paolo sceglie Capparoni perché “è un mio amico forte che non nominerà nessuno, così vi ho fregato” e la Marcuzzi si incavola: “Ma chi prendete in giro?! Ma volete fare la polemica per forza stasera? Siete impazziti? Adesso mi arrabbio! Volete fare un’Isola tu e Kaspar insieme?! Chi freghi Paolo? Noi siamo qui per voi”. Le Mihajlovic nominano Demetra perché ha detto “queste bimbette le odio” e la Hampton perde le staffe. Anche Ghezzal, Marco Maddaloni, Luca Vismara, Aaron, Riccardo e Grecia la nominano e l’attrice piange: “Si sono messi d’accordo”. A sorpresa, Sarah fa il nome di Kaspar perché “mi giudica, mi sembra di essere in un regime dittatoriale”. Vanno al televoto Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega scelta dalla leader Marina: “Mando lei così le faccio fare due settimane/tre”. Ha già vinto.