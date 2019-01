Adrian, come gode Naike Rivelli. "Celentano rovinato, grazie a..."

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, gode del flop storico di "Adrian", conferma che 30 anni orsono fu amore con la madre e attacca a viso aperto Claudia Mori: "Con Adrian ha potuto rovinarlo definitivamente".

Su Instagram Naike Rivelli dice la sua sulla serie evento "Adrian", mandata in onda da Canale 5 lunedì e martedì sera (ci sono altre 7 puntate), ed entra in modalità Ilary Blasi “Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?”. Qui ne sono passati di più ma i bambini non dimenticano e Naike si leva tanti sassolini dalla scarpa svelando un retroscena. Per un buffo scherzo del destino, la 43enne figlia di Ornella Muti ha un lato B che sembra la reincarnazione di quello disegnato da Milo Manara per Gilda-Claudia Mori, la donna di "Adrian-Adriano Celentano, ma magari i punti di contatto tra Naike e il clan Celentano fossero questi! La serie-evento-flop non è piaciuta nemmeno a lei e così per renderla più interessante e aggiungere pepe al peperoncino di Gilda, va di post. Andiamo con ordine: il primo è una serie di fotografie in cui Adriano Celentano è ritratto con la bellissima e iconica Ornella (i due ebbero un flirt o qualcosa di più importante dopo essersi conosciuti sul set). Sguardi d’intesa, foto sorridenti, insomma non semplici colleghi. Tanto che il post è accompagnato dalla scritta: “La parte mancante…censura?”.

Secondo post con la locandina di “Innamorato pazzo” e canzone di Adriano Celentano dedicata a Mori o Muti? In questo caso il commento di Naike è “La parte della serie mancante?? Ve la racconto io se volete!".

Poi la fanciulla è passata alle prese in giro per nulla velate pubblicando uno dei tanti meme nati da “Adrian”: è la foto di Claudia e Adriano oggi sopra a un riquadro dove ci sono Celentano e la Nuti nudi a letto sul set di “Il bisbetico domato” e la dicitura: “Non ho capito se prima le salva e poi le tradisce”. E questo è un tasto debole per Naike che pare dare il messaggio di aver visto soffrire molto la mamma per quella storia: “Adrian Adrian ... ma come le proteggi queste donne...”.

La Rivelli mai come questa volta è prolifica e dai post che raccontavano di un tradimento sfociato in amore, passa alla fotografia di un bovino con un corno alzato e l’altro abbassato: “Quando ti confessa un tradimento ma ti dice che è stato solo un bacio. Adriano a Claudia Mori”. E poi affonda decisa con un video: “Allora visto che c’è il silenzio stampa Mediaset parlo io!!! Nella carriera di Adriano Celentano c’è stata una persona che ha fatto sì che rimanesse in Italia e non andasse in America. Di chi parliamo? Claudiaaaa… Sarà stata lei a dirgli di fare questo Adrian? Così l’ha rovinato fino in fondo. Brava Claudia ti vogliamo tanto bene!”.

La Rivelli deve essere furiosa e amareggiata perché aggiunge: “La Nuda Verità! Ps. vi ricordo che i bambini si ricordano tutto! Io c’ero all’epoca. Vorrei sapere che dicono quelli di @qui_mediaset o anche cosa ne pensa @ambraofficial (la Angiolini come la Hunziker e Teo Tecoli si sono sfilati dal programma a causa dei continui cambi di scaletta, nda) @striscialanotizia che ieri facevano grandi annunci. UN TAPIRO PER RICCI. UN TAPIRO PER CELENTANO E LA MOGLIE”. A quanto pare, il Profeta Celentano non è più guida spirituale per Ornella Muti e la figlia Naike. Ma nemmeno per gli italiani che in lui hanno visto una brutta operazione commerciale egoriferita e non un guru. Si consolerà pensando: nemo profeta in patria.