Ylenia, Cristel non ce la fa. Al Bano devastato

A "55 passi nel sole", lo spettacolo di Al Bano per celebrare altrettanti anni di carriera, il cantante riarrangia “Azzurro” di Adriano Celentano facendo quello che lui non ha fatto e riarrangia “Felicità” per ricordare la figlia Ylenia scomparsa il 31 dicembre 1993 e dichiarata morta nel 2004. Mercoledì sera, Cristel (che non dà l’impressione di leggere il gobbo) con voce spezzata ha dovuto presentare il filmato dove Ylenia era ancora viva. Non è stato facile.

Dopo la lettura della poesia “I vostri figli” da parte di Lino Banfi, Romina Power e Al Bano, Cristel ha ripreso la parola: “Una casa grande fa un’ombra grande, una canzone allegra come Felicità con un altro arrangiamento può diventare struggente. A volte nella vita non ci rendiamo conto…” e si ferma mordendosi le labbra. Al Bano si volta verso Romina Power che ricambia con uno sguardo teso e quasi di rimprovero. Cristel riprende: “che quando viviamo un momenti potrebbe essere l’ultima volta. Ci sono delle immagini girate durante un viaggio negli Stati Uniti…” Il nodo in gola fa a pungi con il sorriso forzato, si ferma, sta per piangere e si allontana dal palco: “ragazzi…”. Il pubblico l’incoraggia e il padre la rincuora. Romina jr seduta in platea si asciuga gli occhi. Cristel riesce a terminare il lancio: “dove per l’ultima volta eravamo tutti insieme”. Passano le immagini della bellissima Ylenia e parte un’emozionante coreografia sulle note di “Felicità”.