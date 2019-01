Uomini e donne, ancora bugie. Dura Maria De Filippi: "Non voglio essere vostra complice". Ma...

Ancora incorreggibili bugiardi al Trono Over di “UominieDonne”: Paolo Marzotto ha raccontato alla redazione i particolari intimi degli incontri con Sabrina, ma in studio nega. Lei si arrabbia e lui diventa paonazzo in volto. Maria De Filippi punta i piedi: “Non voglio essere connivente”. Ma è tutto bene quel che finisce bene, Paolo la riconquista affermando: “Questa donna mi fa venire le farfalle nello stomaco. Ho sbagliato preso dalla voglia di condividere la mia felicità”.

Paolo Marzotto cammina sulle nuvole quando vede Sabrina ma Maria De Filippi ha una bella gatta da pelare perché la dama riferisce di castigati bacini sulla guancia e lui di numeri da Cirque du soleil: “Ti ho fatto leggere la trascrizione delle parole di Paolo fatte dalla redazione perché racconta una cosa molto diversa dalla tua. Non ci sarebbero stati solo baci sulla guancia. Mi trovo connivente di una palla e questo non mi va. Non voglio sostenere bugie. Quando parlate con la redazione, non parlate con il vostro confessore. Sabrina questo è quanto mi è arrivato. Lo dico perché sia chiaro che quando parlo so cosa dico”. Sabrina legge un paio di fogli e si turba: “Non capisco perché l’ha detto e non confermo quello che c’è scritto”. Il disagio si taglia come fette di salame, Paolo borbotta: “Mi sono espresso in questa maniera quaaaa… perchééééé…ehmmm…”, la De Filippi domanda: “Paolo ha mentito?”, “Per me sì. Ci rimango male” aggiunge la bella bionda che colta di sorpresa abbozza una smentita, ma in cuor suo sa che Paolo non ha mentito. E lo sa anche Maria: “E’ successo che lui ha richiamato dicendo che tu gli avevi detto di non rivelare quanto successo, ma la persona ha risposto che non poteva essere complice e tacere”. Sabrina ammette: “Fuori ho dei miei problemi e se c’era stato un contatto non doveva venire fuori. Gli parlerò e ascolterò le motivazioni” e rivolta all’uomo: “Perché l’hai detto nonostante ti avessi pregato di non farlo?”. Il 55enne si arrampica sugli specchi, ma scivola via con la stessa velocità di una goccia d’olio: “Ehmmm, mah, non mi sono reso conto. E poi me l'hai detto dopo”, ma è una bugia che ritira velocemente: “Ah no, prima, si è vero”.

A riavvicinare i piccioncini ci pensa proprio Queen Mary: “Sabrina capisco che ci sei rimasta male, puoi dire che non ha avuto tatto e sensibilità, lì per lì non ha capito che non doveva dirlo, non è stato un momento di vanto. Paolo, in questo momento lei è dispiaciuta. Perché non ti sei reso conto che per Sabrina era importante dire le cose con calma?” e si scopre che il cavaliere è stato poco cavalleresco non per vanagloria, ma perché è innamorato come un bimbo, in modo quasi infantile: “Le ho raccontate perché mi era presa la voglia di condividere la mia felicità, quello che ho provato per lei non mi è mai successo. Ho trovato una persona stupenda. Ho pianto per la contentezza, la gioia di aver conosciuto questa bellissima donna. Sono qui per conoscere una donna e poi uscire con lei. L’ho invitata a venire con me a un meeting a conoscere i miei colleghi. Questa donna a me piace! Alla stazione avevo il nodo in gola e le farfalle nello stomaco al pensiero di incontrarla”. Nessuna malafede, al contrario una gran dichiarazione d'amore. Sabrina si scioglie e lo bacia. Finisce con un sorriso e con una gaffe di Paolo che ha scelto “Libera” di Emma per ballare. “Ma quella è la canzone di un’amante! Cioè vuole essere libera di poter dire che è innamorata” dice la De Filippi ridendo per la tenera ingenuità di Paolo.