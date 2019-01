"Adrian", crollo totale. E la gag di Frassica è un caso

"Striscia La Notizia" pizzica di nuovo Adriano Celentano e riabilita Nino Frassica: “La battuta era sua”. Il tg satirico di Antonio Ricci ha gioco facile a prendere in giro Adriano Celentano: basta una sedia vuota tra Ficarra e Picone e la targhetta con la scritta del “molleggiato”: “È con noi Celentano”. Seguono complimenti, selfie e gli immancabili tuoni e lampi. Ficarra e Picone hanno una sorpresa, un video che Nino Frassica ha mandato alla redazione di Striscia in cui rivendica la paternità della battuta: “Sa cantare? Sa ballare? Sa recitare? Sa presentare? Nooo? Allora è perfetta per la televisione”. Quella gag l’ha inventata Frassica nel 2011 e per provarlo fa ascoltare l’audio della trasmissione radiofonica di 7 anni fa. Dunque è Pucci che l'ha copiata nel 2018 e non viceversa. Ficarra concede l’onore delle armi: “Ha ragione Nino, diamo a Nino quel che è di Nino. Però…”. C’è un però: “Il nostro invito di ieri a Celentano di trovare battute un po’ meno vecchie, è ancor più valido. La battuta non è nemmeno del 2018, ma del 2011. Come dire doc, ma d’annata, come un morellino, un morellino di Scasazza”.