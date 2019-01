Oscar 2019, nomination record per "La Favorita" e "Roma"

Sono ’La favorità del greco Yorgos Lanthimos e ’Romà di Alfonso Cuaron, targato Netflix, a dominare nelle nomination - dieci ciascuno - per la 91esima edizione degli Oscar annunciati dall’Academy in vista della serata di premiazione in programma il 24 febbraio a Los Angeles. Il primo racconta la vita alla corte della regina inglese Anna nel 1700 con un eccezionale cast femminile (Olivia Colman, Rachel Weisz ed Emma Stone, tutte candidate a premi), mentre il secondo è un amarcord del regista sullo sfondo delle proteste di Città del Messico del 1971, che ha trionfato all’ultima Mostra di Venezia e ai Golden Globe. "Solo" otto candidature, invece, per "A Star is Born", la storia d’amore in musica con Bradley Cooper e Lady Gaga, esordio alla regia dell’attore americano con la popstar, in corsa per la stautetta di Miglior attrice dopo la delusione dei Golden Globe. Otto nomination anche per "Vice", incentrato sulle vicende dell’ex presidente Usa Dick Cheney e sulla controversa guerra in Iraq voluta dall’amministrazione di George W. Bush nel 2003. Tutte e quattro le pellicole corrono per la statuetta più ambita, quella per il Miglior film, e per le categorie più importanti.

In lizza, per la prima volta, c’è anche un gigante del cinema come Spike Lee - per Miglior film e Miglior regia - con "BlacKkKlansman", la storia di un poliziotto nero che incastra il Ku Klux Klan. Il film ottiene sei nomination in un’edizione che si preannuncia dalle forti tinti anti-razziste, con il cinema afroamericano protagonista. Ben sette - compresa quella per il Miglior film - sono infatti le categorie per le quali è in corsa Black Panther, incentrato sul supereroe di colore della Marvel. Tra i film in corsa per la stautetta più prestigiosa c’è poi la commedia sull’integrazione razziale ’Green Book’ con Viggo Mortensen e Mahershala Ali, uno in lizza per Miglior attore, l’altro per Miglior attore non protagonista. Tra i possibili outsider c’è invece la pellicola che ha sbancato ai botteghini di tutto il mondo, il biopic sui Queen ’Bohemian Rhapsody’, con cinque nomination nelle categorie più importanti, tra cui Miglior film e Migliore attore protagonista per un convincente Rami Malek nei panni di Freddie Mercury.