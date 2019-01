Le amiche di Nicole Minetti naufragano... sull'Isola dei Famosi

Indovina indovinello: cosa hanno in comune Taylor Mega e Giorgia Venturini le probabili naufraghe della 14esima edizione dell’ “Isola dei Famosi”? No, non il fisico statuario, ma l’amicizia con Nicole Minetti, l’ex igienista dentale, tornata alla ribalta per la condanna nella sentenza di primo grado al processo “Rimborsopoli”. Taylor Mega, 25 anni, friulana a dispetto del nome d’arte straniero, è nota alle cronache rosa per un flirt estivo con Flavio Briatore, al quale è seguito un legame con il trapper Sfera Ebbasta e poi il fidanzamento con Tony Effe della Dark Polo Gang. Taylor e Nicole frequentavano lo stesso giro a Ibiza e sono diventate molto amiche tanto che la futura naufraga riempie di like e cuoricini le foto su Instagram della Minetti attualmente in Uruguay.

Giorgia Venturini invece non solo è una vecchia conoscenza dell’ex consigliera regionale, ma è anche molto vicina all’ex premier Silvio Berlusconi come ha ricordato "Dagospia" pubblicando una foto che ritrae insieme la Venturini e la Minetti. Giorgia è in lizza con altri tre concorrenti di "Saranno isolani" per un posto alla vera e propria "Isola dei Famosi": la spunterà al televoto come è già successo un anno fa a Franco Terlizzi, amico di Stefano e Martino e del regista Roberto Cenci o c'è qualcuno più forte di lei?