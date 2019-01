Inchino con baciamano, Al Bano e Romina tornano insieme grazie alla De Filippi

Al Bano e Romina Power a “C’è Posta per te” tra emozioni e risate: Maria De Filippi apre la seconda puntata del programma con il botto per vincere la concorrenza di Amadeus su RaiUno al via con “Ora o mai più”.

Al Bano saluta Maria De Filippi come fosse una vera queen: inchino e baciamano. Poi le prova che ha seguito la prima puntata del people show: “Stasera c’è più armonia” in memoria del padre che ha rifiutato la figlia in nome di una sua personale armonia. Dall’altra parte della busta non c’è Loredana Lecciso e neppure Barbara d’Urso bidonata dal cantante circa un mese fa ed eternamente ignorata dalla Power. L’inossidabile coppia è la sorpresa di Armando, Giuseppe e Claudio tre fratelli rimasti orfani del padre Giacomo. Hanno mandato la posta alla mamma Annamaria che ha perso il marito nonché grande amore della sua vita (si sono conosciuti a 14 anni). L’uomo aveva una malattia terminale, ma i figli e la mamma gliel’hanno nascosto fino alla fine. L’uomo è morto alla vigilia dell’anniversario dei 40 anni di matrimonio la cui colonna sonora sarebbe stata “Felicità”.

Maria De Filippi si siede di fianco ad Annamaria, legge la lettera e introduce i due artisti. “Hai dei figli fantastici, non sono tutti così. E’ difficile però la vita va vissuta” le sussurra Romina e Al Bano con l’immancabile panama: “La vita è tale finché la vivi, te devi essere sempre un faro per i tuoi figli, devi spiegare sempre le ali. Quando ho sentito che una donna siciliana si sta arrendendo non mi sembra giusto. Sei una donna di fuoco. Fimmini di cori sei!”. Romina legge una poesia del marito scomparso e le fa un regalo personale: “Ti posso mettere al polZo questo braccialetto? E’ speciale perché mi è stato regalato da Mara Venier e benedetto dal Papa. Lo dono a te e sono sicura che Mara sarebbe d’accordo”. Il Leone di Cellino San Marco le porge una borsetta con un assegno: “Questo deve rimanere tra me e te. Nel motore si mette la benzina, mentre nella vita serve un altro tipo di benzina. E se vuoi fare un viaggio vieni a casa mia, ti ospito, ma sul serio. Fatti non parole. Mi casa es tu casa”.

In dono anche una fornitura dell’olio della tenuta di Cellino San Marco perché gli uliveti del marito scomparso quest’anno non hanno dato frutti. La storia si conclude con una benaugurante cantata di “Ci sarà” in playback. Twitter aspetta i 30 secondi di gorgheggio vocale di Al Bano e quello non li delude. Applausi, abbracci e Romina che sibila: “E’ tutta voce quest’uomo, è difficile cantare vicino a lui e sentirsi”. Maria De Filippi è riuscita laddove finora hanno fallito tutti i conduttori compreso Maurizio Costanzo: riunire nello stesso studio televisivo gli ex coniugi. E Barbara d'Urso e Loredana Lecciso mutissime.