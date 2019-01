Ecco il futuro di Mara Venier: "Farò l'attrice con Claudia Mori"

Mara Venier, sempre più regina indiscussa della domenica televisiva, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” in cui annuncia un progetto con Claudia Mori, la moglie di Adriano Celentano. La “Domenica In” di Mara Venier va a gonfie vele (domenica 13 gennaio ha sfiorato il 20% toccando i 3.000.000 di telespettatori) nonostante gli inceppi della macchina di RaiUno.

Dopo aver ritrovato il successo in tv, la Venier punta in alto: torna al cinema. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha dichiarato: “C’è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà “La fioraia del Giambellino.” Così potrei tornare a fare anche l’attrice”. Un po’ come Barbara d’Urso che dopo 22 anni è di nuovo la protagonista della serie “La Dottoressa Giò”. Sulla scommessa vinta di “Domenica In”, la Venier precisa: “Io lo so che gli ascolti determinano il successo o l’insuccesso di un programma. Ed è chiaro che se il programma va bene io sono contenta. Ma io mi ero proposta di fare tre ore e mezzo di allegria e pensiero, di leggerezza e profondità. Sono riuscita a fare una bella domenica e il successo, oltre agli ascolti, è stato nel gradimento, il caro, vecchio gradimento. E sono felice perché Domenica In ha ritrovato la sua luce”.