Cattaneo smaschera Malgioglio: "Al GfVip lui era finto"

Ivan Cattaneo smaschera Cristiano Malgioglio: “Al GF io vero, lui finto”. Ai microfoni di Elisir di Gossip-Gli Inascoltabili condotto da Elisa Di Iorio su Radio Italia anni ‘60 Roma ha vuotato il sacco sulla partecipazione al Grande Fratello Vip3 e sull’antagonismo con Malgioglio: "Cristiano è un nemico-amico. Ha detto che sono entrato al Grande Fratello per imitarlo, ma in quei due mesi credo si sia capito che c'è di tutto in me tranne che tracce di Malgioglio, anzi sarebbe impossibile. Anche perché siamo due tipi di gay molto diversi. Cecchi Paone è un tipo di gay, io un altro e Malgioglio un altro ancora. Nella casa del GF io ero vero, mentre Malgioglio si è costruito un'immagine, anche molto carina, quasi da cartone animato gay. Ma non era se stesso. Gli occhi non li vedevi perché sempre coperti dagli occhiali, alle mani aveva i guanti, faceva la doccia col cappotto. Era l'alternativa occidentale al burka: se una non vuole mettere il burka, si veste come Malgioglio ed è fatta!".