Lite per il banco, talent infuocato. E il giudice finisce sotto accusa

Anno nuovo, vita nuova, scuola di Amici quasi nuova. Con polemica. La prima puntata del 2019 si apre con una tripla eliminazione: fuori Arianna, Giacomo e Mimmi a favore di Vincenzo, Alvise e Rafael. La maestra Alessandra Celentano ha effettuato diversi provini scoprendo Vincenzo Di Prisco e Rafael. La prima sfida ha visto impegnati quattro ballerini/e l’uno contro l’altro, l’ultimo rimasto si è giocato il posto con Vincenzo. A decidere chi meritasse il banco non sono stati i professori, ma un giudice esterno unico, già visto in altre occasioni: la giornalista e critica di danza Francesca Bernabini che ha assegnato il banco a Vincenzo Di Prisco ed eliminato Arianna, tra le più brave di quest’edizione. Il pubblico ha rumoreggiato anche se per la ballerina si è aperto subito un paracadute d’oro: il maestro Timor Steffens le ha offerto di lavorare nei suoi spettacoli. Ma c’è un “ma”. Il sito “TvBlog” ha portato alla luce una strana coincidenza: la Bernabini aveva intervistato Vincenzo Di Prisco due anni fa definendolo “un vero orgoglio italiano”. Dunque, lo conosceva e soprattutto lo apprezza da tempo. Il programma è registrato, ma nessuno ha trovato il tempo e il modo di ricordare il precedente anzi di fronte alle rimostranze del pubblico, la giornalista ha prima zittito le giovani fan: “Studiate, zitte e studiate” e poi ha spiegato: “Mi dispiace, io non devo piacere agli altri, devo valutare il talento” e Maria De Filippi: “Dovevi essere obiettiva e lo sei stata”. Forse per motivi di opportunità e trasparenza si poteva scegliere un altro arbitro. Vincenzo non fa in tempo a sedersi che Marco innesca la polemica: “Non so quanto sia giusto. Vincenzo è già un professionista e non si meritava il banco, ha già diversi titoli mentre noi siamo qua per prenderceli. Non metto in dubbio il suo talento, ma noi possiamo crescere, lui no” e il neo allievo: “Non ha senso quello che dici… ogni esperienza di ballo ti migliora”.

Anche il maestro di canto Rudy Zerbi, durante la pausa natalizia, ha valutato nuovi artisti e ha proposto la sostituzione di un allievo con un altro cantante. Questa volta il giudice esterno è Charlie Rapino che premia lo sfidante Alvise a scapito di Giacomo Eva (l’ha presa male ma lo sfogo è stato tagliato dal montaggio, nda). Si passa al primo scontro tra “Atene” e “Sparta” e a un’altra sfida immediata: Mimmi perde il banco a favore di Rafael. Ad assegnargli la maglia, Kledi Kadiu “perché ha una marcia in più”. Il secondo scontro tra squadre termina con un’altra sconfitta di “Atene”: in sfida andrà Mameli.