Paola Perego splendida nonna: "Sono pazza di Pietro"

Prima puntata stasera. Paola Perego torna in televisione con “Super Brain”, il talent show di Rai1. Da poche settimane è diventata nonna a 52 anni dopo la nascita di Pietro, figlio di Giulia Carnevale, ventiseienne, nata dal suo primo matrimonio. I suoi fan hanno appreso la notizia dal profilo Instagram (dove lei è sempre molto attiva). Stamattina la Perego si è raccontata su Rai1 da Eleonora Daniele guardando le immagini più belle, in onda grazie ad un filmato commovente. «E’ un essere speciale. L’ho visto nascere perché sono entrata in sala parto. E' stata un’emozione unica», ha detto la Perego. «Quando i figli sono grandi un po’ hai dimenticato l’emozione del miracolo della vita. Appena diventi nonna la rivivi. Io sono pazza di lui, del mio piccolo nipote. Che magia!».

La Perego ha due figli: Giulia e Riccardo. «Sono fiera di loro», ha detto commossa. «Oggi che sono grandi lo posso dire. Col senno del “poi” credo che sia importante l’esempio che tu dai ai figli. E io sono veramente orgogliosa di loro». E’ stata una mamma molto presente, nonostante una carriera sempre in alto. In tv ha svelato di "aver fatto seguire i suoi figli quando erano adolescenti da una “guardia” (quelle - ha raccontato alla Daniele - che spesso si usano nel mondo dello spettacolo)" per conoscere le loro abitudini e capire che amicizie avessero.

Qualche giorno fa, dalle colonne di “Panorama” ha risposto a chi le ha chiesto di un possibile ritorno alla guida de “La Talpa” (il fortunato reality di diversi anni fa). «Se Freccero mi chiama, io rispondo»: ha rimarcato senza giri di parole la Perego.