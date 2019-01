Alessia Marcuzzi, in strepitosi short neri con stivaloni, è intervenuta a "Mai dire talk" per lanciare la 14esima edizione dell' "Isola dei Famosi" al via il 24 gennaio su Canale 5. La Marcuzzi ha anticipato: "È un cast all'altezza degli anni passati" e la Gialappa's Band la fulmina: "Così basso?! Dai, dicci subito quanta droga ci sarà".

Alessia ha ufficializzato: "Sull'Isola mi porto Marina La Rosa". La conduttrice romana ha anche rivelato: "Avevamo chiesto ad Aurora Ramazzotti ma ha detto di no" e la figlia di Michelle Hunziker, ospite fissa del programma di Italia 1, ha confermato. Intanto è certo il forfait di Jeremias Rodriguez a causa della frattura al braccio. Il fratello di Belen avrebbe insistito per andare in Honduras, ma la produzione si è opposta con fermezza.