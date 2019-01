Isola dei Famosi, ecco le opinioniste. E la Marcuzzi svela il primo concorrente

L'Isola dei Famosi scalda i motori e la conduttrice Alessia Marcuzzi ha trovato un modo molto social per catturare l'attenzione del pubblico. Sul suo account Instagram ha ufficializzato i nomi delle nuove opinioniste. Si tratta di Alda D'Eusanio, già ficcante ministra de "La Repubblica delle donne" e l'arguta Alba Parietti. Due lingue biforcute, ma ironiche che metteranno in luce pregi e difetti dei concorrenti. E stasera a "Mai dire talk", Alessia Marcuzzi svelerà il nome del primo concorrente pronto a partire per l'Honduras a caccia di paguri e... battibecchi.